Ukrayna'daki savaşın 32. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının 32. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı videoyla ABD ve Avrupa'dan Mariupol kentini savunmak için ülkesine daha fazla uçak, tank, füzesavar ve gemisavar silahı göndermelerini istedi.

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Güncelleme: 10.46

Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun Gorlovka yerleşimini bombaladığını, bombardımanda 120 milimetrelik 8 havan mermisinin ateşlendiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu 20 sivilin yaralandığı kaydedildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna’nın batısındaki Lvov bölgesinde Ukrayna ordusuna yakıt tedarik eden büyü bir yakıt deposunun imha edildiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya harekatı sonlandırırsa yaptırımları kaldırırız

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatı sona erdirmesi ve ülkeden çekilmesi durumunda Rus kişi ve kurumlarına uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Truss, "Bildiğimiz şey, Rusya'nın uymadığı birden fazla anlaşmaya imza attığı. Bu nedenle sert araçların kullanılması gerekiyor. Elbette yaptırımlar sert bir araç" ifadelerini kullandı.

"Bu yaptırımlar yalnızca tam bir ateşkes ve geri çekilme ile kaldırılmalı" diyen Truss, "Aynı zamanda devamında saldırı yaşanmayacağına dair taahhütler de verilmeli. Ek olarak, gelecekte daha fazla saldırı olursa yaptırımları geri alma fırsatı da var. Bu, benim kullanılabileceğini düşündüğüm etkin bir araç" yorumunu yaptı.

Rus Dışişleri: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolaboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna ve Gürcistan'da bulunan biyolaboratuvarlara ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, Rusya'nın, bu laboratuvarlara uluslararası hukuk kurumları aracılığıyla erişmeye çalıştığını, ancak reddedildiğini söyledi.

Zelenskiy kritik kent için konuştu: Geri almak imkansız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yayınladığı videoda ABD ve Avrupa'dan ülkesine daha fazla uçak, tank, füzesavar ve gemisavar silahı göndermelerini istedi.

Avrupa'nın güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ortaklarımızın sahip olduğu silahlar bunlar. Silah depolarında tozla kaplanmış şekilde duruyorlar. Nihayetinde bu yalnızca Ukrayna'nın özgürlüğü için değil, Avrupa'nın da özgürlüğü için. Avrupa-Atlantik topluluğunu kim yürütüyor? Moskova'nın tehditleri nedeniyle mi silah vermiyorsunuz?" dedi.

Ukrayna'nın Mariupol'u savunması için silaha ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenskiy, şunları dedi:

"Ukrayna, pompalı tüfekle, makineli tüfekle Rus füzelerini düşüremez. Ayrıca yeterli sayıda tank, zırhlı araç ve uçak olmadan Mariupol'ü savunmak imkansız. Ukrayna'yı savunan herkes bunu biliyor, Mariupol'ü savunan herkes bunu biliyor. Abluka sırasında ölen sivillerden, vatandaşlardan oluşan binlerce kişi bunu biliyor

ABD bunu biliyor. Tüm Avrupalı siyasetçiler biliyor. Herkese söyledik. Bunu dünyada olabildiğince insanın da bilmesi lazım. Bilsinler ki, kimin neden yardım kararı almaktan korktuğunu anlasınlar"