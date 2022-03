Venezuela tutuklu 2 ABD vatandaşını serbest bıraktı

Rusya petrolünü ikame etme arayışındaki ABD, haftasonunda Venezuela'ya bir heyet göndermişti.

ABD'li heyetin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmenin ardından Venezuela'da tutuklu bulunan 2 ABD vatandaşı serbest bırakıldı.

teleSUR'un haberine göre Gustavo Adolfo Cárdenas ve José Alberto Fernández adlı eski Citgo çalışanı olan ABD vatandaşları, Maduro ile Beyaz Saray'dan üst düzey heyet arasındaki görüşmede "varılan anlaşmaların bir sonucu olarak" Salı günü "insani nedenlerle" serbest bırakıldı.

Maduro Cumartesi günü Miraflores Sarayı'nda ABD'li heyet ile yaptığı görüşmeyi "saygılı, samimi ve çok diplomatik" olarak nitelemişti.

Venezuela Devlet Başkanı "Venezuela'nın ve dünyanın azami çıkarı konuları hakkında yüz yüze konuşabilmeyi çok önemli buldum" demiş ve ABD hükümeti ile görüşmelerin süreceğini söylemişti.

Öte yandan Maduro dün yaptığı açıklamada Ukrayna'daki krizin sorumlusunun on yıllardır NATO'nun genişlemesi planlarını yapanlar olduğunu söyledi. Maduro "Bu çatışmayı on yıllardır anlaşmalara uymayarak, Rusya'ya karşı tehditlerle, on yıllardır NATO'nun genişlemesi için planlar yaparak kışkırtanlar bu çatışmada gerilimi düşürmekten sorumlu olanlardır" dedi.

Venezuela'nın Avrupa'da bir savaş olasılığından vu bunun dünyanın diğer bölgelerine yayılmasından ciddi bir biçimde endişeli olduğunu belirten Maduro gerilimi düşürmek yerine "koşulları ağırlaştırmayı amaçlayan ekonomik önlemleri" de eleştirdi.