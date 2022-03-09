Güncelleniyor | Ukrayna Savaşı'nda 14. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin 14. gününde Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. ABD Başkanı Biden Rusya'dan ithal edilen doğalgaz ve petrolü yasaklayacaklarını açıklamıştı. Benzer bir karar İngiltere'den de geldi.

Çok sayıda marka da Rusya'dan çekiliyor. Kahve zinciri Starbucks ile PepsiCo ve Coca Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi. Dün McDonald's Rusya'daki 850 restoranın tamamını geçici olarak kapatacağını açıklamıştı. Ukrayna'daysa tahliyeler devam ediyor. En son Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, Sumi kentinden aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 5 bin kişinin kentten otobüslerle çıkarıldığını duyurdu.

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Güncelleme: 09.00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye düşürdü.

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Petrol ve doğalgaz krizi

ABD Başkanı Biden Rusya'dan ithal edilen doğalgaz ve petrolü yasaklayacaklarını açıkladı. Biden, "ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. Karar sonucunda ABD’de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacağını, bize de etkisi olacağını söyledim. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bunu anlıyorlar. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikir" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'sa, Rusya'ya yönelik olası doğalgaz ve petrol yaptırımlarına karşı olduklarını duyurdu.

Binlerce kişi tahliye edildi

Ukrayna'daysa tahliyeler devam ediyor. En son Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, Sumi kentinden aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 5 bin kişinin kentten otobüslerle çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video konferans yoluyla İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’na hitap etti. Zelenskiy, İngiltere ve diğer ülkelerden Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını hatta Rusya'nın terör ülkesi ilan edilmesini isteyerek, "Medeni ülkelerden yardım bekliyoruz. Lütfen Rusya'ya yönelik yaptırımların baskısını artırın ve lütfen bu ülkeyi terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın saldırılara yönelik "savaş" ibaresini kullanmayan BM'ye tepki gösterirken, ABD'nin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı içinse "Biden'a şahsen minnettarım" dedi.

ABD'den sevkiyat sürüyor

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Adam Miller yaptığı açıklamada, "ABD ve NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak adına Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası göndereceklerini" ifade etti.

Sözcü Miller yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talimatıyla ve Polonyalı müttefiklerimizin daveti üzerine, ABD EUCOM Komutanı General Tod Daniel Wolters, ABD Ordusu Avrupa ve Afrika'yı (USAREUR-AF) Polonya'ya 2 Patriot bataryasını yeniden yerleştirmeye yönlendirdi" ifadelerini kaydetti.