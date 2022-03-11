Stoltenberg: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyorum

Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Stoltenberg, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili, "Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz" dedi. Stoltenberg "Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

'Haziran'da önemli kararlar alınacak'

NATO'nun bölgedeki gücünü artırıp artırmayacağı üzerine Stoltenberg, "Haziran'da Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi.

Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak" şeklinde konuştu. Stoltenberg bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Erdoğan ile yapacağı görüşme için ise "dört gözle bekliyorum" dedi.