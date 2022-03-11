Rusya-Ukrayna savaşında 16. gün

Ukrayna - Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş 16. gününe girdi. Savaşın 15. gününde iki ülke arasındaki en üst düzey temas Antalya'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi. Ancak görüşmeden kayda değer bir sonuç çıkmadı.

Hafta sonundan itibaren tahliyeler için çatışmayı durduran Rus ordusu yeniden harekete geçti.

Ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'e giden yol üzerinde bulunan Çerhiniv, doğudaki Harkov ve Sumi, Azak Denizi'ndeki liman kenti Mariupol, Rusya tarafından kuşatılmış durumda.

Başkent Kiev'deki çatışmalar ise kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. ABD'li yetkililer Rus ordusunun iki koldan Kiev'e saldırdığını açıkladı. Kiev'de yeniden siren seslerinin yükseldiği öne sürüldü.

Her gün insani koridor açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, sivillerin tahliyesi için her gün 10.00'dan itibaren tek taraflı insani koridor açılacağını duyurdu.