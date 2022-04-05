Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle protestolar başladı, tüm bakanlar istifa etti

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarla birlikte hükümet krizi yaşanıyor.

Protestoların ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa haricindeki tüm bakanlar istifa ederken, en az 41 vekilin koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Rajapaksa hükümeti meclisteki çoğunluğu da kaybetmiş oldu.

Hükümetten çekilen Sri Lanka Özgürlük Partisi'nin lideri Maithripala Sirisena "Partimiz halkın tarafında" açıklamasında bulundu.

Rajapaksa, bakanların istifasının ardından dün birlik hükümeti kurma çağrısı yapmıştı. Çağrı, koalisyonda yer alan partiler ve muhalefet partileri tarafından reddedildi. Bakanların yanı sıra ülkenin Merkez Bankası başkanı da istifasını duyurdu

Sri Lanka parlamentosunun yaşananların ardından bugün bir oturum gerçekleştireceği bildirildi.

Sri Lanka'da ne oluyor?

22 milyon nüfuslu Sri Lanka'da halk, gıda ve akaryakıt kıtlığıyla birlikte 13 saate kadar varan elektrik kesintileri nedeniyle sokaklara çıktı.

Başkent Colombo'da toplanan kalabalıklar, Rajapaksa hükümetinin istifasını talep etti.

Dünkü gösterilerde protestocuların Tangalle kentinde barikatları aşarak başbakan Mahinda Rajapaksa'nın evinin yakınlarında toplanması üzerine polis, protestoculara biber gazıyla saldırdı. Protestocuların 6 vekilin evi ve bir bakanın ofisi çevresinde de bir araya geldiği aktarıldı. Protestoların hükümet üyelerin evlerinin yakınlarından gerçekleşmesi üzerine ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Rajapaksa hükümetinin tamamen istifa etmesinin ardından devlet başkanlığı ofisi, hükümete 4 yeni bakanın atandığını bildirdi. Bunun yanı sıra merkez bankası başkanlığına da yeni bir atama yapıldı.