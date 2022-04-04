Pakistan'da hükümet krizi başladı

Pazar günü Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Parlamentonun alt meclisini feshetmesini istemişti. Bu adım Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri'nin sunduğu güven oylamasının reddedilmesinden sonra geldi.

Han, ayrıca 90 gün içinde yapılması beklenen erken seçim istedi.

Muhalefet liderleri daha bu adımı "anayasaya aykırı" ilan edilmesinin ardından Yüksek Mahkemeye başvurdu. Pakistan Yüksek Mahkemesi, dilekçeyi kabul ettikten sonra, Cumhurbaşkanı ve İmran Han'a tebligatlar yayınlayarak, parlamentonun feshedilmesine ilişkin tüm eylem ve emirlerinin mahkeme kararına tabi olduğunu ilan etti.

Pakistan basınında çıkan haberlere göre, Yüksek Mahkeme Pazartesi öğleden sonra duruşmaya devam edecek.

Öte yandan meclisin feshiyle birlikte resmi olarak görev süresi sona eren İmran Han, anayasanın 224. maddesine göre 15 gün süreyle başbakanlık görevini sürdürebilir.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan'da yeni siyasi krizin başlamasından saatler sonra, Imran Han'ın başbakanlık görevlerini bırakmayacağını söyledi. Alvi, "Bay. Imran Ahmet Han Niyazi, Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 224 A (4) maddesi uyarınca geçici Başbakan atanana kadar Başbakan olarak devam edecek” dedi.

Pakistan kabine sekreterinden Pazar günü yapılan açıklamada, Imran Han'ın Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden resmen görevden alındığı söylendi.