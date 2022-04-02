Pakistan Başbakanı: ABD hükümetimizi devirmek istiyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’yi hükümete dönük güvensizlik oylamasının ardında olmakla suçladı. Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "[Muhalefetin] Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir” dedi.

İmran Han, 8 Mart’ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun” verildiğini öne sürdü. Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak” şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu iddia eden Pakistan Başbakanı, "hem ABD ile hem de Avrupa'yla iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu" söyledi.

'ABD'nin savaşına katılmakla hata yaptık'

Han, Pakistan'ın ABD’nin Afganistan’da teröre karşı savaşına katılmakla hata yaptığını ve bu savaş sırasında 80 bin Pakistanlı'nın öldüğünü söyledi. Pakistan Başbakanı, "Biz savaşta değil barışta müttefiklik istiyoruz” dedi.