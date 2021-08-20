Makarna üreticisi Adkoturk'te işçiler greve gidiyor: Yönetimden grev öncesi tehdit

Tekgıda-İş Sendikası'na üye 21 işçinin dört ayı aşkın süredir direnişte olduğu hazır makarna üreticisi Adkoturk'te çalışanlar 23 Ağustos'ta greve çıkacak. Patronunsa grevi kırmak için yalan, çarpıtma, baskı ve tehditlerle işçilerin greve çıkmasını önlemeye çalıştığı belirtiliyor.

İşyeri yönetiminin her işçinin başına bir postabaşı dikerek sendika ile irtibatını engellemeye çalıştığı, işçilerin kendi aralarında yaptığı yazışmaları takip ettiği, kamera olmayan revir bölümünde e-Devlet üzerinden sendikaya üye olup olmadıklarını kontrol ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre işveren vekilleri de son günlerde işyerinde sık sık yaptığı toplantılarda sendikanın ismini ağzına almayarak sendikadan sürekli “örgüt” olarak bahsediyor. Sendika bunun, "sendika hakkında terör örgütleriyle bağlantılı yasadışı bir kurummuş gibi bir imaj verebilmek için" yapıldığını belirtiyor. İşçilere gönderilen mesajlarda da benzer nitelendirmeler yapıldı.

10 maddelik tehdit mesajı

Tekgıda-İş Sendikası, Adkoturk İnsan Kaynakları Müdürü Ayşe Gündoğdu'nun 10 Ağustos’ta işçilere gönderdiği 10 maddelik “ikaz” mesajında yanlış bilgiler verdiğini ve üstü kapalı tehditlerde bulunduğunu belirtti. Sendikanın paylaştığı bilgilere göre Gündoğdu'nun, mesajında sanki yasal bir hak değilmiş gibi sendikanın şirketi zorla toplu sözleşme yapmaya çağırdığını söylemesi dikkat çekiyor. Gündoğdu, başka bir cümlede greve katılacak işçilerin işyerinde ayrılmak zorunda kalacağını savunurken, cümlenin devamında “geri dönüşü olmayan bir karar” vurgusuyla üstü kapalı şekilde işçileri tehdit ediyor. Mesajda “Hayatınıza kaldığı yerden devam etmek sizlerin elinde” ifadesi de yer alıyor.

Sendika, işyerinde de benzer tehditlere, yalanlara ve çarpıtmalara devam edildiğini aktardı. İşyeri yönetiminin, “greve çıkan işçilerin tazminat hakkının yanacağı”, “grevin düşmesi halinde greve çıkan işçilerin ortada kalacağı”, “6 aylık işçilerin sendikaya üye olamayacağı ve greve çıkamayacağı”, “grev süresince ücret ve sosyal yardım yapılamayacağı” gibi yalan ve çarpıtmalarla işçileri baskı altına almaya, greve çıkmaktan caymaya zorladığı belirtiliyor.

Sendika yasayı hatırlatıyor: Greve katılan işçi işten çıkarılamaz

Tekgıda-İş Sendikası işverenin yalan ve çarpıtmalarına yanıt verdi. Sendika greve çıkan işçilerin hiçbir şekilde işten çıkarılamayacağını, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 66’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, teşvik etme, greve katılma veya greve katılmaya teşvik etme nedeniyle bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemez” yazdığını hatırlattı. Grev süresinde işçilere ücret ve sosyal yardım ödemesi yapılamayacağı iddiasına ilişkin ise sendika, “Greve çıkan işçiler, Tekgıda-İş Sendikası’nın grev fonundan yararlanırlar. Sendika ayrıca grev sonunda toplu iş sözleşmesini imzalarken grevde geçen sürenin ücret karşılığını ve sosyal hakların ödenmesini sözleşmeye koyabilir” ifadelerini kullandı.

'Bir gün çalışan bile greve çıkabilir'

Yönetim tarafından "6 aylık işçinin sendikaya üye olamayacağı ve greve çıkamayacağı" ileri sürülmüştü. Sendika, tüm işçilerin sigorta girişleri yapıldığı andan itibaren sendikaya üye olabileceğini, işçilerin ister bir gün önce işe girmiş olsun yine de greve katılabileceğini aktardı. İşçilerin greve katıldıktan sonra da sendikaya üye olabileceğini belirten sendika, bunun greve katılmak önünde bir engel oluşturmayacağını söyledi. Grevin düşmesi halinde greve çıkan işçilerin ortada kalacağı iddiasına ilişkin sendika, “Grev ancak toplu sözleşme imzalanınca ya da sendikanın kararıyla sona erer. Greve çıkıldıktan sonra, işverenin herhangi bir şekilde grevi düşürmesi de söz konusu olamaz” dedi.

'Tazminatlar yanmaz'

Greve çıkan işçilerin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklarının yanacağı iddiasını yalanlayan sendika, sözlerine şöyle devam etti:

“Greve çıkan işçilerin hak etmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatı hakları yanmaz. Sadece ileriye dönük olarak grevde geçen süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Örneğin greve çıkan bir işçinin 2 yıllık kıdem tazminatı hakkı olduğunu düşünelim. Greve çıkılan süre boyunca bu 2 yıllık kıdem tazminatı hakkı korunur. Ancak grev süresi bu tazminata eklenmez.”

Ne olmuştu?

Tekgıda-İş Sendikası, uluslararası yatırımcıların iştiraki ve yüzde 100 yabancı sermaye ile 2010 yılından itibaren Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Indomie Hazır Noodle'ın Türkiye’deki üreticisi olan ADKOTURK'te, 4 yıl önce örgütlenmeye başladı. Ancak işveren işçilerin anayasal haklarına saygı duymayarak yetki tespitine itiraz etti. 4 yıl süren hukuk mücadelesini 2021 yılının şubat ayında kazanan sendika, Çalışma Bakanlığı tarafından taraflara gönderilen toplu iş sözleşme yetki belgesi sonrasında toplu sözleşme sürecine girdi. Ancak işveren toplu sözleşme sürecinin hiçbir aşamasına uymadı, masaya gelmedi, taslağı kabul etmedi. Ve sendika, yasal sürecin sonunda zorunlu olan kanuni grev kararını aldı. Grev kararı, 23 Ağustos’ta uygulanacak.

21 işçi direnişte

Öte yandan sendikanın toplu sözleşme yetki belgesini almasıyla işyerinde yasadışı uygulamalar baş göstermeye başladı. Bu süreçte işveren ve işveren vekilleri, çalışma izin belgesi çıkaracakları bahanesiyle işçilerin e-Devlet şifrelerini topladı ancak şifrelerin hangi işçilerin sendikalı olup olmadığının tespit edilmesi için alındığı ortaya çıktı.

İşçilere yönelik baskılar artarken bugüne kadar 21 işçi tazminatsız olarak işten atıldı. İşçiler 4 ayı aşkın süredir fabrika önünde direnişte.