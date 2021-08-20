Twitter, işçilerle dayanışma çağrısı yapan Danny DeVito'nun 'mavi tik'ini kaldırdı

Danny DeVito'nun Twitter hesabı, abur cubur üreticisi Nabisco'nun grevdeki işçileriyle dayanışmasını ifade ettikten sonra bir müddet boyunca "mavi tik" olarak da bilinen doğrulama işaretini kaybetti.

ABD'nin üç eyaletindeki Nabisco fabrikalarının işçileri, BCTGM (Fırın, Şekerleme, Tütün İşçileri ve Uluslararası Tahıl Değirmencileri Sendikası) ile Nabisco'nun ana şirketi Mondelez International arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin başarısız olmasının ardından geçen hafta greve çıktı. İşçiler pandemi sırasında günde 16 saat, haftada 7 gün çalıştırıldıklarını belirtirken insani çalışma koşulları talep etti.

DeVito'ysa Çarşamba günü "İnsancıl çalışma saatleri, adil ücret, taşeron işleri için grev yapan Nabisco işçilerini destekleyin. SÖZLEŞME YOKSA, ATIŞTIRMALIK DA YOK" tweetini atarak grevdeki Oreo üreticilerine desteğini beyan etti.

DeVito'nun kısa süreliğini "mavi tik"ini kaybetmesine yol açan twit

Twitter'ın sansür çabası geri tepti

ABD menşeli işçi gazetesi More Perfect Union'sa greve olan desteğinden sonra DeVito'nun doğrulama durumunun değiştiğine dikkat çekti.

Twitter'ın, ünlü oyuncu ve ABD için önemli figürlerden birinin şirket karşıtı konuşmasını cezalandırmak için bu adımı attığına işaret edilirken bu adım Twitter'da kısa sürede "Trend Topic" haline gelerek grevin daha da duyulmasına neden oldu.

Öte yandan tepkilerin üzerine Twitter'ın kısa sürede geri adım atıp DeVito'ya "mavi tik"ini geri vermesi, ünlü sanatçının hayranları tarafından alay konusu oldu. Bir çok kişi DeVito'nun rollerinden repliklerle Twitter'la dalga geçti.

Danny DeVito when Twitter calls to give him back his verification pic.twitter.com/oreJPNT707 — Rich (@UptownDC_Rich) August 19, 2021

Twitter arayıp da onay göstergesini geri vereceğini söylediğinde Danny DeVito:

"Ha demek sürüne sürüne geri döndün seni ucuz b*k çuvalı"

DeVito daha öncesinde de emek eksenli hareketlere desteğini dile getiren bir sanatçı olmasıyla biliniyor. 1969'dan beri etkin olarak oyunculuğuna devam eden DeVito, ABD anaakım siyasetinde daha 'sol' sayılabilecek Bernie Sanders'ı hem 2016 hem de 2020 başkanlık seçimlerinde desteklemişti. DeVito aynı zamanda İngiliz İşçi Partisi'nden tasfiye edilen Jeremy Corbyn'e de desteğini dile getirmişti.

İşçilerin grevi

DeVito'ya yapılan sansür girişimiyse bir kere daha Oreo gibi popüler abur cuburları üreten Nabisco'nun fabrikasındaki sömürü koşullarını gündeme getirdi.

Mondelēz International'ın sahibi olduğu Nabisco, 2021'in son çeyreğinde neredeyse iki kat kâr elde ederken, işçiler bu gelirden tabii ki payını alamadı. Northwest Labor Press'in belirttiği üzere Nabisco CEO'su Dirk Van de Put, 2020'de şirketin ortalama çalışanının 561 katı olan 18 milyon dolar destek aldı.

Portland'da Fırın, Şekerleme, Tütün İşçileri ve Uluslararası Tahıl Değirmencileri Sendikası'nın (BCTGM) üyesi yaklaşık iki yüz işçinin greve başlamasından bu yana, diğer Nabisco fırın ve üretim işçileri onları onları takip etti. Grev Aurora, Colorado ve Richmond, Virginia'ya yayıldı. Richmond fabrikasında otuz yıldır çalışan bir yağ işçisi olan Nathan Williams, Vice'a verdiği demeçte pandemi sırasında bazı insanların üç ay boyunca her gün günde 16 saat çalıştığına dikkat çekmişti.

Bazıları haftada yedi gün olmak üzere on iki ila on altı saatlik vardiyalarda çalışan işçilere şirket şimdi de "alternatif bir çalışma haftası" dayatmasında bulunuyor. Şirket cumartesi ve pazar günleri için fazla mesai ücretini ortadan kaldırmayı, vardiyaların uzatılmasını için baskıya devam ederken üç büyük fabrikada son 10 gündür grev aralıksız sürüyor.