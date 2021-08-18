ABD'de Oreo'yu üreten işçiler üç eyalette greve çıktı: İnsanca koşullar istiyoruz!

Oreo ve Triscuits gibi markaların üreticisi Nabisco işçileri Colorado, Oregon ve Virginia'da greve çıktı. Grevdeki işçiler firmanın "iliğine kadar sömürme" politikasının artık katlanılamaz hale geldiğini söylüyorlar.

Söz konusu gıda grevi Frito-Lay işçilerinin grev kararı almasından bir ay sonra meydana geldi. Frito-Lay'in ana şirketi PepsiCo pandemi boyunca kârını ve satışlarını arttırmış ancak Kansas'taki fabrikası çalışma koşullarının ağırlaşması ve intiharlarla gündeme gelmişti.

Oregon, Portland'daki bir Nabisco fırınındaki işçiler 10 Ağustos'ta greve gittiler. Bazıları haftada yedi gün olmak üzere on iki ila on altı saatlik vardiyalarda çalışan işçiler, şirketin "alternatif bir çalışma haftası" için bastırdığını, cumartesi ve pazar günleri için fazla mesai ücretini ortadan kaldırmayı, vardiyaların uzatılmasını için bastırdığını söylüyorlar.

Bir işçi, Huffington Post'a verdiği demeçte değişikliklerin bazı işçiler için yılda 10 bin dolar zarara yol açabileceğini söyledi. Nabisco ayrıca, yeni işçileri daha ağır bir iş sözleşmesi getirmeyi ve aynı zamanda işçileri sendika içinde bölmeye hizmet edecek "iki kademeli bir sağlık planı" uygulamayı planlıyor.

Şirketin kârı iki kat arttı, işçilere zırnık koklatılmadı

Ana şirket Mondelēz International'ın sahibi olduğu Nabisco, 2021'in son çeyreğinde neredeyse iki kat kâr elde ederken, çalışanları bu paranın hiçbirini görmedi. Northwest Labor Press'in belirttiği üzere Nabisco CEO'su Dirk Van de Put, 2020'de şirketin ortalama çalışanının 561 katı olan 18 milyon dolar destek aldı.

Portland işçileri, Topeka'daki Frito-Lay işçileri temsil eden aynı sendika olan Fırın, Şekerleme, Tütün İşçileri ve Uluslararası Tahıl Değirmencileri Sendikası'nın (BCTGM) üyesi. Portland'daki yaklaşık iki yüz işçinin greve başlamasından bu yana, diğer Nabisco fırın ve üretim işçileri onları onları takip etti. Grev Aurora, Colorado ve Richmond, Virginia'ya yayıldı. Richmond fabrikasında otuz yıldır çalışan bir yağ işçisi olan Nathan Williams, Vice'a pandemi sırasında "Bazı insanlar üç ay boyunca her gün günde 16 saat çalıştı" dedi.

Şirket 'hayal kırıklığına uğramış'!

Mondelēz International, yayılan grevle ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin grev kararının "hayal kırıklığına uğradığını" belirterek, "Amacımız iyi niyetle pazarlık yapmaktı ve öyle olmaya da devam ediyor" dedi.

Danny DeVito'dan destek

Grevdeki gıda işçilerine destekse ünlü ABD'li yönetmen ve oyuncu Danny DeVito'dan geldi.

İşçileri ağır sömürüye maruz bırakan abur-cubur firmasını boykot etme çağrısında bulunan DeVito, "İnsancıl çalışma saatleri, adil ücret, taşeron işleri için grev yapan Nabisco işçilerini destekleyin. SÖZLEŞME YOKSA, ATIŞTIRMALIK DA YOK" mesajını paylaştı.

Support Nabisco workers striking for humane working hours, fair pay, outsourcing jobs.

NO CONTRACTS NO SNACKS — Danny DeVito (@DannyDeVito) August 18, 2021