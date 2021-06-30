Kara para aklamanın en kolay yolu: Erdoğan'ın 'Varlık Barışı' aşkı...

AKP iktidarı boyunca tam yedi kez Varlık Barışı düzenlemesine imza attı.
Bu düzenlemelerin her biri defalarca süre uzatımına konu oldu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Erdoğan bir kez daha Varlık Barışı düzenlemesinin süresini 6 ay uzattı.
Peki, ne anlama geliyor bu uzatma kararları?
Emekli Sayıştay denetçisi ve yazarımız Kadir Sev, düzenlemeye ilişkin soL'a yaptığı değerlendirmede "Varlık Barışı" uygulamasının kara para aklamanın en kolay yollarından biri olduğuna işaret etti.
Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin G20 ülkelerine ilişkin raporuna atıfla bu ülkelerde her yıl 2 trilyon dolar tutarında kara para aklandığına vurgu yapan Sev, bu işlemlerle mücadele etmek yerine, bunu sürekli olarak teşvik eden adımlar atıldığına değindi, bunun en "pratik" yolu olarak da Varlık Barışı düzenlemesinin gündeme geldiğini söyledi.
Sev, daha önce bir yazısında konuyu işlediğini belirterek, "Yurt dışındaki altın ve dövizinizi getiriyorsunuz, -kimi durumlarda getirmeniz bile gerekmiyor; yurt dışındaki borçlarımı ödemekte kullandım demeniz yeterli,- kimse size bu paraları nereden bulduğunuzu sormuyor. Dahası şirketinize vergi müfettişi gönderilmeme garantisi veriliyor. Bu yollarla Ülkeye bugüne değin ne tutarda döviz girdiğini sır gibi saklıyorlar. Oysa bu çok önemli; Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporlarında Dünyada her yıl trilyonlarca dolar tutarında kara para aklandığı ve bunda az gelişmiş ülkelerin büyük payı olduğu vurgulanıyor" hatırlatmasında bulundu.
Tebliğ neleri içeriyor?
28 Kasım 2020 tarihli Varlık Barışı Tebliği'nin dikkat çeken maddelerinin hatırlatıyoruz:
- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 93 üncü madde hükümleri çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
- Geçici 93 üncü madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
- Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
- Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.
- Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 30/6/2021 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.
- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, madde kapsamında 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Ek-2’de yer alan bildirim ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir.