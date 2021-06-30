Kara para aklamanın en kolay yolu: Erdoğan'ın 'Varlık Barışı' aşkı...

AKP iktidarı boyunca tam yedi kez Varlık Barışı düzenlemesine imza attı.

Bu düzenlemelerin her biri defalarca süre uzatımına konu oldu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Erdoğan bir kez daha Varlık Barışı düzenlemesinin süresini 6 ay uzattı.

Peki, ne anlama geliyor bu uzatma kararları?

Emekli Sayıştay denetçisi ve yazarımız Kadir Sev, düzenlemeye ilişkin soL'a yaptığı değerlendirmede "Varlık Barışı" uygulamasının kara para aklamanın en kolay yollarından biri olduğuna işaret etti.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin G20 ülkelerine ilişkin raporuna atıfla bu ülkelerde her yıl 2 trilyon dolar tutarında kara para aklandığına vurgu yapan Sev, bu işlemlerle mücadele etmek yerine, bunu sürekli olarak teşvik eden adımlar atıldığına değindi, bunun en "pratik" yolu olarak da Varlık Barışı düzenlemesinin gündeme geldiğini söyledi.

Sev, daha önce bir yazısında konuyu işlediğini belirterek, "Yurt dışındaki altın ve dövizinizi getiriyorsunuz, -kimi durumlarda getirmeniz bile gerekmiyor; yurt dışındaki borçlarımı ödemekte kullandım demeniz yeterli,- kimse size bu paraları nereden bulduğunuzu sormuyor. Dahası şirketinize vergi müfettişi gönderilmeme garantisi veriliyor. Bu yollarla Ülkeye bugüne değin ne tutarda döviz girdiğini sır gibi saklıyorlar. Oysa bu çok önemli; Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporlarında Dünyada her yıl trilyonlarca dolar tutarında kara para aklandığı ve bunda az gelişmiş ülkelerin büyük payı olduğu vurgulanıyor" hatırlatmasında bulundu.

Tebliğ neleri içeriyor?

28 Kasım 2020 tarihli Varlık Barışı Tebliği'nin dikkat çeken maddelerinin hatırlatıyoruz: