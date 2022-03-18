Güncelleniyor: Ukrayna'da savaşın 23. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 23. gününde devam ediyor. BM verilerine göre harekatın başından bu yana Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 3 milyonu aştı.



ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün Ukrayna'daki duruma ilişkin bir görüşme yapması bekleniyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya operasyon sırasında ellerine geçen ABD'nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili belgeleri dikkate alarak bugün BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep edeceklerini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakereler artık çevrimiçi sürerken anlaşmaya varılmasının birkaç haftayı bulabileceği ifade ediliyor.

Dün Putin ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan'ın, Zelenskiy ile Putin'i İstanbul ya da Ankara'da misafir edebileceklerini söylediği açıklandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile dün Lviv'de görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'nın Türkiye'yi olası bir anlaşmada garantör ülke olarak görmek istediğini söylerken "Rusya'nın buna itirazı yok" dedi.

Savaşın 23. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde.

Çin: Ukrayna konusunda her zaman bağımsız karar alıyoruz

Güncelleme: 12.08

Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'in Ukrayna krizine ilişkin pozisyonunun bağımsız olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien "Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Çin her zaman nesnel ve adil bir şekilde konunun esasına dayanan bağımsız kararlar vermiştir" dedi.

Sözcü ABD'de bazı kişilerin bu konuda yanlış bilgi yaydığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapacakları telefon görüşmesi öncesinde geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden'ın Şi'ye, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına destek vermesinin "sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını" ileteceğini söylemişti.

Güncelleme: 11.40

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Russia Today (RT) televizyonunun lisansını, karar derhal geçerli olacak şekilde iptal ettiğini duyurdu. Karara tepki gösteren RT televizyonundan yapılan açıklamada, "İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, İngiliz hükümetinin aparatından başka bir şey olmadığını gösterdi. Ofcom, İngiliz halkının bilgiye erişimini gasp etti" denildi.

Güncelleme: 11.35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna'daki son durumun ele alındığı belirtildi.

Rusya: Mariupol'de çatışmalar sürüyor

Güncelleme: 11.32

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Rusya ordusunun desteğiyle Mariupol’ün merkezinde kuşatmasını sıkılaştırıyor ve aşırı milliyetçilere karşı savaşıyor" dedi.

Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) yüzde 90’ından fazlasının kontrol altına alındığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, harekatın başlamasından bu yana 183 insansız hava aracı, bin 406 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 138 çok namlulu roketatar, 535 topçu sistemi ile bin 197 adet özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Konaşenkov "Rusya’ya ait hava araçları ve hava savunma sistemleri gece boyunca biri Bayraktar TB-2 olmak üzere, Ukrayna’ya ait altı insansız hava aracını daha vurdu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 81 askeri altyapı unsuru da imha edildi" dedi.

Güncelleme: 10.37

Avrupa Parlamentosu'ndan bazı milletvekilleri 2022 Nobel Barış Ödülü için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i aday göstermek istediklerini duyurdu.

Nobel Komitesi'ne mektup yazan AP vekilleri Zelenskiy'in aday gösterilebilmesi için başvuruların yeniden açılmasını ve 31 Mart'a dek uzatılmasını talep etti.

Lviv'de patlamalar

Güncelleme: 10.05

Ukrayna'nın Lviv kentinde bu sabah patlamalar yaşandığı belirtildi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy bir hava aracı bakım tesisinin vurulduğunu, tesis kapalı olduğundan herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.



Güncelleme: 10.04

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, kongre onayına gidecek.

Donbas'ta uçuşa yasak bölge ilanı

Güncelleme: 10.01

Rusya Donbas bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan etti.

Interfaks ajansının haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri sözcüsü Eduard Basurin Donbas bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan edildiğini söyledi.

TASS haber ajansı da Rusya'nın ülkenin güneyindeki uçuş yasağını 26 Mart'a dek uzattığını duyurdu. Ajans Krasnodar havalimanının Rusya'nın güneyindeki tüm havalimanlarının 26 Mart'ta Moskova saatiyle 03.45'e dek kapalı kalacağını teyit ettiğini bildirdi.

Güncelleme: 09.30

Japonya ve Avustralya Rusya'ya karşı yeni yaptırımları duyurdu. Avustralya Ulusal Refah Fonu ve Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere Rusya'daki 11 banka ve devlet kurumuna yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Japonya ise Rusya'dan 15 kişi ve 9 kuruluşa yaptırım uygulayacak. 15 kişi arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ile Savunma Bakan Yardımcıları da var.

Güncelleme: 09.25

Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürerek CCC-'den 'CC' seviyesine indirdi.

Güncelleme: 09.00

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya operasyon sırasında ellerine geçen ABD'nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili belgeleri dikkate alarak bugün BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep edeceklerini duyurdu.