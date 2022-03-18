Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 54 askeri tesisi imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın elinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personelinin Dnepropetrovsk'taki 2 No'lu şehir hastanesinin binalarından birini mayınladığı ve Rus uçaklarının geçişi sırasında havaya uçurmayı planladıklarına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

Konaşenkov, “Elimizdeki güvenilir bilgilere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi elemanları, Dnepropetrovsk'ta Nigoyan Caddesi'ndeki 2 No'lu şehir hastanesinin binalarından birini, personeli ve hastaları tahliye ettikten sonra mayınladı. Mayınlanan hastane binasının havaya uçurulması, herhangi bir Rus uçağının Dnepropetrovsk üzerindeki uçuşu sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre Batı medyası temsilcilerine seslenen Konaşenkov, “Her şeyden önce, Dnepropetrovsk'taki Batı medyasının temsilcilerinin dikkatini çekmek istiyorum. Rus Hava Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk'taki hastane binası ve diğer binaları yok etmek gibi herhangi bir savaş görevi yok ve olmayacak. Kiev milliyetçi rejiminin sizi büyük bir provokasyonda kullanmaya yönelik yeni girişimi başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu.

'Rus ordusu gün içinde 6 kilometre ilerledi'

Konaşenkov, Ukrayna'da düzenlenen özel operasyonda Rus ordusunun gün içinde 6 kilometre derinliğe kadar ilerlediğini ve Novoukrainka-Şakhterskoye hattına ulaştığını belirtti. Konaşenkov, "Başarılı ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, gün içinde 6 kilometre derinliğe kadar ilerleyerek Novoukrainka-Şakhterskoye hattına ulaştı” dedi.

'Rus Silahlı Kuvvetleri, Lvov'de Ukrayna savaş uçaklarını imha etti'

Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Lvov'daki bir uçak onarım tesisindeki Ukrayna savaş uçaklarını imha ettiğini kaydetti. Konaşenkov “18 Mart sabahı, Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, Lvov kentindeki uçak onarım tesisinin parkında bulunan Ukrayna savaş uçaklarının yanı sıra, Nikolaev ve Voznesensk banliyölerindeki mühimmat depoları ve askeri teçhizat imha edildi” dedi.

'Rus uçakları Ukrayna'da 54 askeri tesisi imha etti'

Sözcü, Rus Hava Kuvvetlerinin gün içinde 3’ü komuta merkezi olmak üzere, 54 Ukrayna askeri tesisini imha ettiğini söyledi. Konaşenkov, “Rus operasyonel-taktik birlikleri ve insansız hava araçları tarafından, aralarında 3 komuta merkezi, 4 çoklu roket sistemi kurulumu, 4 mühimmat deposu ve 44 askeri teçhizatın bulunduğu Ukrayna'ya ait 54 askeri tesis imha edildi” dedi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel operasyonun başlangıcından bu yana bin 412 Ukrayna tankı ve zırhlı aracını imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplamda 184 insansız hava aracı, bin 412 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 142 adet çoklu roket fırlatma sistemi, 542 adet sahra ve havan topu ve bin 211 adet özel askeri araç imha edildi” dedi.

Konaşenkov ayrıca, 1 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.