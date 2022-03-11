Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Ekonomi büyürken, birileri zenginleşirken yanı başımızda çocuklar açlıktan ölüyor.

- Kırım ile ilgili tutumumuzu açıkça dile getirdik. Gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile yaptığımız görüşmelerde bu meseleyi hem gündemde tuttuk.

- 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

- Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar.

- Ukrayna şimdi yalnız bırakılıyor.

- Gelinen noktada ateşe benzin dökmenin kimseye bir faydası olmayacağı kanaatindeyim.

- Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken, leke sürecek adımlardan imtina edilmeli.

- Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenlilere ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilmemelidir.

- Temennimiz itidal ve sağduyunun galip gelmesi ve silahların bir an evvel susmasıdır.

- 25-30'a yakın lider ile görüştüm. Yaptığımız tüm görüşmelerde, çözüm tekliflerimizi muhataplarımızla paylaşacağız. Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

- Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır."