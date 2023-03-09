Depremzede üreticiler: 'Günlük 2,5 ton sütü verecek yer bulamıyoruz'

Depremin ardından yaşanan sorunlardan biri de ürünlerin üreticilerin elinde kalması. Günlük tedarik zincirinin dağılması, bazı teknik ekipmanların ya da ulaşım araçlarının zarar görmesi nedeniyle birçok çiftçi sıkıntı yaşıyor.

Bunlardan birisi de Hataylı çiftçilerden Kenan Çulhacı. Kenan Bey Hatay'da hayvancılıkla uğraşıyor. Köylerindeki ineklerden günlük yaklaşık 2,5 ton kadar süt elde edildiğini ifade eden Kenan Çulhacı, sütleri ulaştıracak bir mekanizma olmadığı için bu sütlerin boşa gittiğini ifade ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Köyü'nde yaşayan Çulhacı, süt firmalarının plansızlığı ve düzensizliğinden dolayı yaşadıkları sorunu soL Haber'e anlattı.

'Biz sütü verecek yer bulamazken depremde insanlar içecek süt bulamıyor'

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan ve depremin ilk günlerinden sonra süt firmalarının köylere gelerek sütleri topladığını ifade eden Çulhacı, aradan geçen zaman zarfında firmaların bazen gelip bazen gelmediklerini ve bu belirsizlik için tüm emeklerinin boşa gittiğini belirtiyor.

"Depremin ilk günleri işlemler devam etti. Sütleri topladılar, taşıyıp götürdüler. Bir sıkıntı yoktu. Sonra ne oldu ne bitti anlamadık. Kimse de bir şey demedi zaten bize. Şu sıralar sütlerimiz toplanmıyor. Ellerimizde kalan sütleri eşe dosta dağıtsak ne olacak çoğu yerde insanların artık saklama şansları da yok. Buzdolabı yok ya da elektrik sıkıntısı var. Artan sütleri dökmek zorunda kaldık. Biliyoruz ki depremzedelerin çoğu çocuklarına verecek süt bulamıyor. Bu sütler ise köylerde boşa gidiyor. Yetkililerin bu soruna acilen müdahale etmesi lazım. Hızlıca bir çözüme ihtiyacımız var" diyerek anlatıyor yaşadığı sıkıntıları Kenan Çulhacı.

'Şirketler kafasına göre adım atıyor, olan çiftçiye köylüye oluyor'

Firmaların ilk günler düzenli gelmesine rağmen sonraki günler gelmemesinden dert yanan Çulhacı, "Hatay merkezde üç büyük süt fabrikası var. Bunlara gidiyor tüm sütler. Şimdi ilk günler aldılar sonra kestiler. Sonra tekrar aldılar şimdi gene gelen giden yok. Sadece bizim köyde 2,5 ton süt var günlük. Diğer köyleri saymıyorum bile. Şimdi bu firmalar ne oldu da gelmediler ne olacak bilen eden yok. Bir ara acaba bu firmalar da zarar gördü mü diye sorduk ettik ama bildiğimiz kadarıyla yıkılan süt fabrikaları yok. Üretime devam edebilir durumdalar diye biliyoruz. Dediğim gibi bize bir açıklama yapan falan yok. Ama burada üreticiler, çitçiler hep sıkıntı yaşıyoruz. Sonuçta bu sıkıntıları aşmak için geçinmek için üretmek zorundayız. Bu hayvanların her gün sağılması lazım. Sesimizi duysunlar. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım" diyor.

Deprem bölgesinde birçok üretici mevcut koşullardan dolayı benzer sıkıntılar içerisinde. İlerleyen günlerde özellikle tarım alanında destek, önlem ve çalışmalar yapılmazsa daha büyük sıkıntıların yaşanabileceği ifade ediliyor.