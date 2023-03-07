Depremden bu yana bir ay geçmesine rağmen sorunlar devam ediyor. Birçok yerde ve yine birçok başlıkta sorunlar devam ederken depremzedeler ise değişen hiçbir şeyin olmadığını ve sadece depremle yaşamaya alıştıklarını ifade ediyorlar. Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye semtinde soL Haber'e konuşan depremzedeler yaşadıkları sorunları ve sıkıntılar içinde geçen bir aylarını anlattı.

'Depremle yaşamaya alıştık sadece...'

Defne'nin Harbiye semtinde yaşam mücadelesi veren depremzedelerin temel ihtiyaçları şu an için hijyen malzemeleri ve su oluşturuyor. Hâlâ birçok mahallede bir ay geçmesine rağmen sular akmazken çeşmeden akan sular için "içmeyin" uyarısında bulunuyorlar. Yurttaşlar da haklı olarak "Yaralılarımız var hastalarımız var. Bu suyla nasıl yıkacağız? İçmek için aldığımız suları mı ısıtıp kullanalım. Bunu bile bulamıyoruz çoğu zaman. Nasıl harcayalım. İnsanın vicdanı izin vermiyor" diyor.

Depremin üzerinden bir ay geçti: 'Depremle yaşamaya alıştık sadece, değişen bir şey yok'https://t.co/rdAmzApCGX pic.twitter.com/N8vWngJ1Ua — soL Haber (@solhaberportali) March 7, 2023

'Su var gelin alın diyorlar'

Deprem bölgesinde özellikle de Hatay'da yaşanan su sıkıntısına dair Hatay Valiliği daha önce su stoklarının olduğunu ve dileyen depremzedelerin suları buradan temin edebileceğini belirtmişti. Hataylı depremzedeler ise bu açıklamanın hiçbir mantığı olmadığını ifade ediyor. Zira birçok depremzede bu merkezlere ulaşımdan mahrum. Birçoğunun aracı yok. Depremzedelerden biri "Burada su var diyorlar. Ben mesela Dursunlu Köyündeyim. Eskiden pazarcılık yapıyordum. Şimdi altımda bir dolmuş var. Normalde bu aracı eskiden pazarlara giderken kullanırdım. Büyük bir araç yani. E ben gideyim alayım dağıtayım diyorum. Yalnızca 6 koli verebiliriz diyorlar. Yahu bana güvenmiyorsan ver yanıma bir yetkili birlikte dağıtalım. Mazot parası da istemiyorum ben dağıtacağım diyorum yine olmaz diyorlar. Gel şimdi nasıl çözelim bu sorunu. Öyle su stoklarının fotoğrafını çekmekle olmuyor bu işler" diyor.

'Bit salgını başladı iyice artık bazı sorunları acilen çözmeliler'

Yeteri kadar su olmadığı için günlük temizlik ihtiyacını karşılamayan depremzedeler bit salgınına dikkat çekiyor. Hem yıkanmak için su hem de salgın için bit ilacı bulamadıklarını ifade eden depremzedeler şehirdeki alt yapı sorununun hızlıca çözülmesini talep ediyor:

"Bir ay geçti. Bir su ya. Bir su. Nedir bu? Hani desinler ki biz yapamıyoruz siz yapın vallahi daha rahat çözeriz. Bu kadar iş makinası burada ne işe yarıyor. Moloz kaldırıyor. İnsanlar öldü gitti, inşaat yarışı başladı. Bu kadar iş makinası şehirdeki su alt yapısını bir hafta çözer. Mesela şu an Hatay'da kaç tane iş makinası var? 100 mi? 200 mü? 1000 tane mi? Boruların patladığı yerlere gönder kardeşim işte. Bitirin bu işi. İnsanlarımız hasta yahu. Sular temiz değilmiş. Kardeşim bir artıcı tesis bu kadar zor mu? Suriye'de savaşa giderken El Bab, Azez her yere su arıtma tesisi kurup hava atıyorlardı. E biz? Hatay halkı kim? Yedi yabancı mıyız biz? Bizi gözden çıkarmışlar. Başımızın çaresine bakacağız."

Depremzedeler soL'a anlattı: 'Bir ay geçti ama sorunlar büyüyor. Uyuzdan korkuyoruz, içme suyu yok. Çadıra hâlâ ihtiyaç var'https://t.co/rdAmzApCGX pic.twitter.com/B9q0IDhIiC — soL Haber (@solhaberportali) March 7, 2023

'Birileri bize önümüzdeki süreci söylesin artık ne yapacak bu insanlar? Psikolojimiz bozuldu'

Depremden bir ay geçmesine rağmen hâlâ ne yapacaklarını bilemeyen depremzedeler artık yetkilerin kendilerine bir yol haritası belirlemeleri gerektiğini ifade ediyor. Kaygılarını anlatan depremzedeler "Bu çadırlar ne kadar kalacak? Ulaşmayan yerlere ulaştırılacak mı? Var olan yerlere alt yapı sistemi getirecekler mi? Yoksa konteyner kentlere mi geçeceğiz? Van depreminde 'Ben 3 yıl konteyner kentte kaldım' diyeni gördüm. Bu da öyle mi olacak? Evlerimiz nasıl yerine inşa edilecek? Ne kadar borçlanacağız? Bunların hepsinin bilmek istiyoruz. Bu belirsizlik içinde psikolojimiz bozuldu. Biri bana desin ki 3 ay sonra şöyle olacak. Bunu istiyorum ben" diyor.