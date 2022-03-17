Batı basınında ırkçılık sürüyor: 'Sarin gazının Suriye'de kullanılması başka bir şey'

Ukrayna'daki savaşı takiben savaş ve göçmenlere dair Batı basınında ırkçı söylemler artış gösterdi. Ukrayna'daki insanların acılarını Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika ülkelerinde yaşayan insanların acılarıyla sürekli yarıştırma ihtiyacı içine giren ve ırkçı çıkarımlarda bulunan Batılı gazetecilere biri daha eklendi.

CNN'deki canlı yayın sırasında ABD'li gazeteci Julia Ioffe, "Sarin gazının uzak Suriye'de Müslüman ve farklı kültürden insanlara kullanılması başka bir şey. Ama ya Avrupa topraklarında Avrupalılara karşı kullanılırsa NATO ne yapacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuşması sırasında Ioffe'nin "farklı kültür" demeden önce dili sürüşerek "farklı renk" kelimesini telafuz etmekten son anda kendisini engellediği görüldü.

Irkçı demecinden sonra Ioffe kendisini savunurken "NATO'nun bakış açısından konuşmaya çalıştığını" öne sürdü. Ioffe kendisnin "islamofobik veya yabancı düşmanı" olmadığını ve hatta 2015'te Suriyeli mülteciler hakkında bir yazı bile yazdığını eklemeyi ihmal etmedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takiben Batı basınında buna benzer manzaralar alışıldık hale gelmişti. İngiltere'nin devlet yayın organı BBC'ye demeç veren Ukrayna Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze "Benim için çok duygusal çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" ifadelerini kullandı. BBC'nin muhabiriyse bu duyguyu "anlayıp saygı gösterdiğini" söylemişti.

ABD menşeli CBS'teyse kanalın Kiev'deki muhabiri Charlie D’Agata "Burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışmanın sürdüğü bir yer değil, burası görece daha medeni -sözlerimi dikkatli seçmem gerekiyor- görece Avrupalı bir yer" demişti.

ABD menşeli NBC'nin bölgedeki muhabiri Kelly Codibella'ysa ırkçı düşüncelerini törpüleme ihtiyacı duymadan içindeki doğrudan söylemişti. NBC muhabiri göçmenler hakkındaki yaptığı yorumlarda "Onlar Suriye'den gelen mülteciler değil [...] onlar beyaz, onlar [bize] benziyor" ifadelerini kullanmıştı.