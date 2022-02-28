Batı basınında ırkçılık manzaraları: 'Öldürülenler Suriyeliler değil, bize benzeyen uygar Beyazlar'

Batı basınında Ukrayna'daki çatışmalarla hayatını kaybeden insanların ten renginin altının çizildiği ırkçı açıklamalara sıkça rastlanmaya başlandı.

İngiltere'nin devlet yayın organı BBC'ye demeç veren Ukrayna Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze "Benim için çok duygusal çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" ifadelerini kullandı. BBC'nin muhabiriyse bu duyguyu "anlayıp saygı gösterdiğini" ifade etti.

"Benim için çok duygusal çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum"

ABD menşeli CBS'teyse kanalın Kiev'deki muhabiri Charlie D’Agata "Burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışmanın sürdüğü bir yer değil, burası görece daha medeni -sözlerimi dikkatli seçmem gerekiyor- görece Avrupalı bir yer" dedi.

CBS'te "medeni" yorumu

ABD menşeli NBC'nin bölgedeki muhabiri Kelly Codibella'ysa herhangi bir yumuşatma ihtiyacı duymadan içindeki doğrudan söyledi. NBC muhabiri göçmenler hakkındaki yaptığı yorumlarda "Onlar Suriye'den gelen mülteciler değil [...] onlar beyaz, onlar [bize] benziyor" ifadelerini kullandı.

"Onlar beyaz"

The Daily Telegraph'ta Daniel Hannan'ın imzasıyla çıkan yazıdaysa "Bize çok benziyorlar. Bu durumu çok şoke edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanlarının Netflix ve Instagram hesapları var, özgürce oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor. Savaş artık uzaktaki fakir insanların başına gelen bir şey değil" denildi.