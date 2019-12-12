Zaharova: Türkiye ile Soçi mutabakatı uygulanmaya devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye’yle Soçi’de varılan Suriye konulu mutabakatın uygulanmaya devam ettiğini, YPG güçlerinin sınırdan çekilmesinin tamamlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’yla imzaladıkları Suriye mutabakatının uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Zaharova “Fırat Nehri’nin doğusunda Ankara ile 22 Ekim tarihli mutabakatı uygulamaya devam ediyoruz. Askeri eylemlerin yeniden başlaması ve insani durumun düzeltilmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Zaharova, Kürt güçlerinin Türkiye sınırından çekildiğini ve düzenli olarak ortak devriye görevlerinin devam ettiğini söyledi.

"Fırat Kalkanı" harekatının düzenlendiği alanda silahsızlandırılmış bölge kurulduğunu belirten Zaharova, Rus-Türk koordinasyon merkezinin de faaliyet gösterdiğini söyledi.