Lavrov ile Çavuşoğlu arasında Suriye ve Libya görüşmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Lavrov bugün Moskova’da Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

İdlib ve Libya gündemli olduğu belirtilen görüşme sonrası taraflardan henüz açıklama yapılmadı.

MUALLİM: ABD, İSRAİL ve TÜRKİYE EL NUSRA'YA KARŞI MÜCADELEYİ ENGELLİYOR

Lavrov bugün Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Moskova’da bir araya gelmişti.

SANA’nın haberine göre Muallim, Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Suriye’nin “terörizm"le mücadele çabalarının ABD, Türkiye ve İsrail tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtmişti.

Muallim, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda ülkenin birlik ve egemenliğine karşı saldırıda bulunduğunu belirtmiş ve ABD’nin de ülkenin petrol zenginliğini çaldığını dile getirmişti.

ABD güçlerinin birkaç gün önce Al Tanf üssünü kullanarak Humus’taki petrol tesislerini İHA’larla bombaladıklarını açıklayan Muallim, dün de İsrail tarafından Şam ve çevresine hava saldırısı düzenlendiğini söylemişti.

Muallim bu saldırıların Suriye’nin ve Rusya’nın El Nusra’ya karşı yürüttükleri mücadeleyi engellemeye yönelik olduğunu dile getirmişti.

TÜRK DIŞİŞLERİ HEYETİ MOSKOVA'DA

Öte yandan AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet de dün Rusya’ya gitti. Heyetin Rus yetkililerle başta Suriye ve Libya konularını ele alması bekleniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yarın bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz” demişti.