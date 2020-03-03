ABD'nin BM Temsilcisi HTŞ bölgesinde 'yetkililerle' görüştü: Türkiye'nin sınır kapıları açık tutulmalı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Heyet Tahrir'uş Şam kontrolündeki bölgede 'yetkililerle' ve Beyaz Miğferliler'le görüştükten sonra Hatay'da yaptığı açıklamada 'ABD'nin dünyanın son umudu olduğu gerçeği konusunda önemli şeyler gördüm' diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile cihatçı çete Heyet Tahrir'uş Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki Bab ül Hava’dan İdlib’e geçti. Craft burada "bazı yetkililer" ve Beyaz Miğferler'le temaslarda bulundu. Cihatçılara yakın basınsa kadınların başlarını açmalarının yasak olduğu bölgede Craft'ın başı açık geçmesine dikkat çekti.

Craft daha sonra Hatay'da açıklamalarda bulundu. Craft, sınır kapılarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

"ABD'nin dünyanın son umudu olduğu gerçeği konusunda önemli şeyler gördüm" diyen Craft, şöyle konuştu:

108 milyon dolarlık ek fon ayrıldı. Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM’de söyleyeceğiz artık yeter. Esad'ın çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik.

'ÜÇÜNCÜ BİR SINIR KAPISI AÇILABİLİR'

Craft "Güvenlik Konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim: Sınırların açık tutulması gerekiyor. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımın da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü bir sınır kapısı da açılabilir" dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Pentagon'dan gelen açıklamadaysa ABD'nin İdlib'de Türkiye'ye hava desteği olmayacağı söylenmişti.

