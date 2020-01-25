İzmir Alaçatı ve Zeytinelli'de acele kamulaştırma

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki Alaçatı ve Zeytinelli mahallerinde bulunan 'Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' kapsamındaki taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki Alaçatı ve Zeytinelli mahallerinde bulunan "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" kapsamındaki taşınmazları acele kamulaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu mahallelerde yer alan taşınmazların, "2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8'inci maddesi uyarınca turizm yatırımlarına tahsisi amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına" karar verildi.

Acele kamulaştırma kapsamındaki alan, 511 parselden oluşuyor.