AKP'li milletvekili Yavuz arabuluculuk sınavını geçemedi

Arabuluculuk sınavına giren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili avukat Ali İhsan Yavuz, sınavdan geçer not alamadı.

Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım'da yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekili katıldı.

Sınava katılan vekiller arasında 31 Mart seçimlerindeki açıklamaları ile uzun süre gündemden düşmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili avukat Ali İhsan Yavuz da yer aldı. Yavuz'un arabuluculuk sınavından geçer not alamadığı öğrenildi.

Yavuz'un da sınav sonucuna itiraz hakkı olduğu belirtilirken, itiraz edecek adayların ilgili banka hesabına 40 TL yatırdıktan sonra itiraz dilekçeleriyle birlikte gerekli belgeleri Adalet Bakanlığı Arabulucu Daire Başkanlığı'na yollamaları gerekiyor.

Yavuz'un daha önce de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir şiir ortaya çıkmıştı. Yavuz şiirinde Erdoğan'a, "Bizim kabul olmuş duamızsın sen" diye yazmıştı.