Mahallenin ressam kadınları Altayçeşme semt evinde

Açılışını mahalleli ressam kadınların sergisiyle yapan Altayçeşme Semt Evi yeni döneme de Uğurmumculu kadınların sergisiyle başladı.

Altayçeşme Semt Evi yeni döneme de Uğurmumculu kadınların sergisiyle başladı. Güzin Beşe, Fatma Öztürk ve Aylin Terzi tarafından 3 Kadın 1 Sergi adıyla düzenlenen sergi, semt evi adına Uğur Kenan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında mahalledeki amatör ressam kadınların 2 yıl önce başlayan birlikte üretim sürecinden bahseden Uğur Kenan, bu birlikteliklerin ve semt evlerinin önemini vurguladı.

Ardından eserleri sergilenen kadınlar adına Güzin Beşe söz aldı.

Sanat eğitimi veren diğer kurslarda gerici söylemlerin dile getirilmesinin olağan olduğunu vurgulayan Güzin Beşe, semt evlerinin 'aydınlık yüzlü ve aydınlık fikirli insanların' varlığıyla ayrıldığını ve sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Çalışmalarına Uğurmumcu Semt Evi'nde Mesut Eren rehberliğinde devam eden ressamlar Güzin Beşe, Fatma Öztürk ve Aylin Terzi, birlikte üretmeye devam edeceklerini dile getirdiler.

Coşkulu geçen açılışta Altayçeşmeli ressam kadınlar da Uğurmumculu dostlarına destek verdiler.

Sergi 4 Kasım Pazartesi gününe kadar 14:00-18:00 saatleri arasında Altayçeşme semt evinde ziyarete açık olacak.