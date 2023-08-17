Üniversite patronlarına dava: Bilgi Üniversitesi öğrencileri zamlı öğrenim ücretlerini kabul etmedi

İstanbul Bilgi Üniversitesi geçtiğimiz hafta mevcut öğrenciler için zamlı eğitim ücretlerini açıkladı.Fahiş zamlara tepki gösteren öğrenciler Bilgili Susmuyor Platformu aracılığıyla mevcut öğrenciler ile yeni girişli öğrencilerin aynı oranda zam oranına tabi tutulmaması için rektörlük önünde basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Öğrencilerin bu hamlesi kazanımla sonuçlandı. Bilgi Üniversitesi yönetimi 2022-2023 döneminde uyguladığı gibi yeni girişli öğrenciler ile mevcut öğrencilere aynı oranda zam uygulamadı. Ancak açıklanan yeni ücretler de öğrencilerin beklentilerini karşılamadı. Geçen yıla kıyasla yüzde 100 civarında zam uygulandığını belirten öğrenciler, bu ücretlerin hala pek çok öğrencinin eğitim hayatına mal olduğunu belirtti.

Öğrenciler zamlı öğrenim ücretlerini kabul etmedi

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklamalarını gerçekleştiren öğrenciler ücretlerin yanı sıra üniversite yönetiminin öğrencilerin temel haklarını karşılarken yaşadıkları zorluklara da kulak tıkadıklarını belirttiler:

“Örnek olması adına: okurken çalışmak zorunda olan yüzde 50 burslu bir öğrencinin bu ücretlere yetişebilmesi için, yaklaşık 1 yıllık asgari ücretini gözden çıkarması gerekiyor. Bilgi üniversitesinin sırf kar getirmeyeceği için barınma, beslenme gibi en temel haklarımızı bize sağlamadığını ve bunların da bir öğrenci için on binlerce liralık ilave gider kalemleri olduğunu hesaba katınca yaşanan haksızlığın boyutlarını daha iyi anlayabiliyoruz.”

Üniversiteye dava

Öğrenciler ihtiyati tedbir talepli dilekçelerini mahkemeye teslim ettiler. Avukat Volkan Bora Uğur, gerçekleştirilen basın açıklamasında yaşanan hukuksuzluğun detaylarını paylaştı. Bilgi Üniversitesi’nin Can Holding için kazançlı bir kapı haline geldiğini belirten Uğur, Vakıf üniversitelerinin Anayasanın 130. maddesi uyarınca herhangi bir şekilde kâr elde edemeyeceğini ve kamu yararına aykırı faaliyetlerde bulunamayacağını vurguladı: “Bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan %98-%99 oranındaki hukuka aykırı fahiş zamlara karşı TÜFE’deki yıllık değişimin üst sınır olarak belirlenmesi gerektiğine dair İhtiyati tedbir talepli dilekçemizi mahkemeye teslim ettik.”

Uğur, öğrencilerin hak kaybına uğramaması için son kayıt yenileme tarihi olan 15 Eylül tarihine kadar hukuka aykırı olarak yapılan fahiş zamların geri alınması gerektiğini belirtti: "Yalnızca Bilgi Üniversitesi ile sınırlı kalmayan, Türkiye’nin her yerinde öğrencilerin belini büken kanunsuz dayatmalara karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizi sonuna kadar götüreceğimizi ve hakkımız olanı alacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Bilgili Susmuyor Platformu da hukuki sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

Türkiye’nin en çok kar elde eden üniversitesi

YÖK’ün 2021 yılında yayınlamış olduğu Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu baz alındığında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de en çok gelir elde eden 10. üniversite olmasına karşın giderlerinin düşük olması nedeniyle 259 milyon lira ile Türkiye’de en çok kâr elde eden üniversitesi. Aynı zamanda gelir/gider oranının 1,9 kat olması ile de Türkiye’de oransal olarak en az harcayan ve en çok kazanan üniversitesi ünvanını elinde bulunduruyor. Söz konusu “mali başarıda” öğrencilerin toplam gelire katkısı ise yüzde 81.