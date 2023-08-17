Grev başladı: İşten çıkarılan Sputnik çalışanları pankartlarını ofislerin önüne astı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması ve işten atılan 24 sendika üyesi gazetecinin işe iadesi için İstanbul ve Ankara’da greve çıktı.

Grev pankartları Sputnik ofislerinin önüne asıldı. Taleplerin aktarıldığı açıklamada, adil bir ücret ve işten atılanların işe geri alınmasının istendiği vurgulandı.

Sendika tarafından İstanbul'da yapılan basın açıklamasında resmi görüşmeler süresince teklif dahi verilmediği belirtilerek, “Yaptığınızın suç olduğunu çok yakında öğrenceksiniz'' denildi.

Grevi kırmak için Rusya'da bir ekibin ayrıca görevlendirildiğini aktaran açıklamada, ''Bu grevi kırmak için Moskova'da işe alınan Türkiye vatandaşı meslektaşlarıma sesleniyorum! Türkiye ile ilgili haber yapmayın, grev kırıcısı olmayın. Dayanışmaya elbet sizin de ihtiyacınız olur. Yeriniz, grevdeki meslektaşlarınızın yanıdır'' denildi.

'Sendika haktır, engellenemez!'

Ankara'da Söğütözü'nde bulunan Sputnik ofisi önüne grev pankartını asan gazeteciler, sonuç alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü adına da greve çıkan gazetecilere dayanışma mesajı iletildi.