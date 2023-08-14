İletişim emekçileri açlıkla karşı karşıya: Hiç zam almayanlar çoğunlukta

Yüksek enflasyon oranları ve hayat pahalılığı her geçen gün şiddetini artırırken, Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük ara zam emekçilerin reel ücretindeki gerilemeye karşı etkili olmadı.

Patronların Ensesindeyiz sitesinde yer alan habere göre; esnek çalışma şartları ve düşük ücretlerle yaşamaya çalışan iletişim emekçileri de yapılmayan ya da çok düşük oranda yapılan zamlarla karşı karşıya.

Emekçilerin yüzde 37’sine hiç zam yapılmadı

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Ağustos ayında iletişim emekçilerinin zam oranına dair anket gerçekleştirdi.

Ankette, iletişim emekçilerine "Asgari ücrete yapılan zammın ardından, maaşınız yüzde kaç oranında artırıldı?" sorusu yöneltildi.

Soruya "Hiç zam yapılmadı" diyenlerin oranı yüzde 37,3 ile en yüksek orana ulaştı. "Yüzde 25’in altında zam yapıldı" diyenlerin oranı yüzde 22,4 olurken; yüzde 25-34 arasında zam alanların oranı yüzde ise 16,4 oldu.

İletişim emekçilerinin sadece 23,9’u yüzde 34’ün üzerinde maaş zammı aldı.