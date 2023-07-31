Asgari ücret açlık sınırının altına düştü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Sendikanın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 658, yoksulluk sınırı 37 bin 974 liraya yükseldi. Böylece 11 bin 402 lira olan asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş oldu.

Önceki ay açlık sınırı 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 lira olmuştu.

Çalışmaya göre, gıda fiyatları temmuzda aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 oranında artış gösterdi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 15 bin 123 liraya ulaştı.