Suriye ABD'nin saldırısını kınadı: Derhal bölgeden çekilmeli

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği hava saldırılarını kınadı, bu saldırıların iki ülkenin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

SANA'nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinin emriyle gerçekleştirilen bu saldırıların, ABD'nin politikalarının dayanaksızlığını ve Washington'un kendi halkının ve anayasal kurumlarının iradesine uyarak bölgeden güçlerini çekmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada bu saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ve Suriye'nin daha önce defalarca dile getirdiği gibi "ABD'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen İsrail'in hedeflerine ve halkın değil ayrılıkçı güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği" gerçeğini kanıtladığı kaydedildi.

Açıklamada ABD yönetiminden Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve iki ülkeye yönelik saldırılarını derhal durdurmasının talep edildiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu dün gece ABD'nin hava saldırısında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı dün geç saatlerde yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de bazı noktalara insansız hava araçlarıyla hava saldırıları düzenlediğini duyurmuş ve saldırılarda "İran destekli milisler"in hedef alındığı ileri sürülmüştü.

Saldırılar Biden'ın talimatıyla yapıldı

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada hava saldırılarının talimatını ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiğini belirtti ve Biden'ın bu talimatı "bölgedeki gerilimi sınırlandırmak için" verdiğini ileri sürdü.

Psaki "Başkanın görüşü bunun gerekli, uygun ve kasti bir eylem olduğu" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Psaki, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin "ABD çıkarları" doğrultusunda devam edeceğini söyledi. Psaki İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in bugünkü ABD ziyaretiyle bu saldırıların ilgisi olup olmadığı yolundaki soruya ise "hayır" diye yanıt verdi.

Psaki saldırıların BM Sözleşmesi'yle uyumlu olduğunu iddia etti ve Biden yönetiminin kongre onayı olmadan ABD Anayasası'nın 2. maddesine göre bu tür saldırıları düzenleme yetkisi olduğunu savundu. Psaki ayrıca bunun Biden'ın verdiği ilk saldırı talimatı olmadığını, Şubat ayında da Suriye'de "İran hedefleri"nin vurulduğu saldırının talimatını verdiğini söyledi.