Lavrov-Kuleba görüşmesi sona erdi: 'İlerleme kaydedemedik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleşecek kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" yazdı. Çavuşoğlu Kuleba'yla görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'de aynı masaya oturdu. Bakanlara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Kuleba: Elimden geleni yaptım

Toplantı sonrası bakanlar basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan taraflardan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi. Kuleba, "Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" diye konuştu.

Amaçlarının Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek olduğunu söyleyen Kuleba, "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" dedi.

Toplantıda ilerleme kaydedemediklerini belirten Kuleba "Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi. Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Elimden geleni yaptım. Lavrov geleneksel söylemlerine sadık kaldı. Yine böyle bir formatta buluşmada mutabık kaldım, çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşabiliriz" şeklinde konuştui.

'Neo-Nazi hükümeti kurulmasını istemiyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutmaz. İnsani koridor önerdik. Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz. Diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna'ya da saldırmadık" dedi.

Basın mensupları çoğunlukla sorularını Lavrov'a yöneltirken, Rusya Dışişleri Bakanı yaklaşık 55 dakika konuştu. Sputnik'in haberine göre "Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme sonucunda bu karar alınmıştı" diyen Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her girişimi destekleriz. Ukrayna'ya silah temin edenler bunun tehlikesini anlamalı. Belarus'taki görüşmelerin çözüme ulaşmasını istiyoruz.

Ukrayna'ya binlerce omuzdan atmalı uçaksavar füzesi teslim edildi. Bu silahların denetimi nasıl yapılacak? Biz Ukrayna’nın silahlandırılmasını veya neo-Nazi hükümeti kurulmasını, birtakım faşist taburlar oluşturularak Devlet Başkanı tarafından 'şeref kıtası' olarak selamlanmasını istemiyoruz. Siviller gönüllü birlikler tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. Bunlar biliniyor. İnsani koridor açılması planlanıyor. iz Rusya tarafının günlük insani koridor açılması önerisini tekrarladık. En etkili ve en güvenli güzergahların seçilmesini amaçlıyoruz.

AB’ye soruyoruz: Siz Rusya Federasyonu’na yönelik bu tehdidi nasıl durduracaksınız? Bu Avrupa’ya da yayılabilir. Biz diğer ülkelere saldırmayacağız. Aslında Ukrayna’ya da saldırmadık. Uzun yıllardır teklkif sunduk, kimse bizi dinlemedi. Putin, bu konuda çok ayrıntılı şekilde konuştu. Halk cumhuriyetlerine saldırılar uzun süredir planlı şekilde sürdürülüyordu.

(CNBC muhabirinin sorusu üzerine) Aslında Rus silahlı güçleriyle ilgili bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. Bu doğum evinni çoktan Azov Taburu tarafından ele geçirildiği verileri Güvenlik Konseyi’ne 3 gün önce sunuldu. Kamuoyunun ne tür provokasyonlara maruz kaldığını kendiniz açıklayın.

Medyada duygusal yorumlara yer veriliyor ama kimse objektif bilgiyle ilgilenmiyor. Bize ‘haklı gözükmek için’ bir çok söylemde bulunduğumuzu söylediniz. Peki yıllar önce Ukrayna’nın Rus aleyhtarı devlet konumuna gelmesi ve Ukraynalılardan Batı ve Rusya arasında tercih yapılmasının istenmesi insani miydi?

Aslında biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Ukrayna'nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya'nın da güvenliğinin sağlanmasını gözetiyoruz. Sanırım bu konuda gerçekçi düşünen insanlar da var ve bu bizi umutlandırıyor.

(İtalyan basınının sorusu üzerine) Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri-biyolojik laboratuvarlar oluşturduğu iddiaları bizi endişelendiriyor. Bu konuda sorular yönelttik ve yanıt bekliyoruz. Bunların barışçıl amaçlı yapılmadığı çok açık.

Ülkelerin tek taraflı yasadışı Amerikan yaptırımlarına uymalarını istediklerini gizlemiyorlar. Bu kadar köklü ülkelerden bu tür talepler gelmesi hiç yakışık almıyor. Rusya Federasyonu ekonomisine gelince, bununla kendimiz ilgileneceğiz. Bu konuyla Putin ve hükümetimiz de ilgileniyor. Ekonomimiz bizi ilgilendiren bir konu.

'Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız'

Çözüme burada ulaşma gibi bir hedefimiz yoktu.

Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de siyasi saldırının aleti olmuştur. Öyle bir tedbir alacağız ki, benzer bir duruma bir daha düşmeyeceğiz. Hiçbir kesim, ekonomimize karşı adım atamaz hale gelecek.

Yugoslavya, ortadan kaldırılmak için bombalandı ve Kosova'nın bağımsızlığı ilan edildiğinde bütün Batı ülkeleri alkışladı. Biz kez daha tekrar etmek istiyorum; burada Rusya'yla ilgili her şeye saldırı söz konusu. Burada ölüm kalım savaşı veriliyor.

(Nükleer savaş çıkar mı?) Buna inanmıyorum, inanmak istemiyorum. ABD Başkanı Biden, kendisine soru sorulduğunda, 'Bu yaptırımların alternatifi sadece Üçüncü Dünya Savaşı' dedi. Kafalarından bu fikirler geçiyor ve biz kaygılanıyoruz.

Enerji pazarlarımız var ve var olmaya devam edecek.

ABD Başkanı Biden, kendisine soru sorulduğunda, 'Bu yaptırımların alternatifi sadece Üçüncü Dünya Savaşı' dedi. Kafalarından bu fikirler geçiyor ve biz kaygılanıyoruz.

Ukrayna'nın silahtan arındırılması gerekiyor. Rusya için doğrudan her türlü tehdit yaratıyor.

(Wall Street Journal muhabirinin sorusu üzerine) Bizler, Ukrayna'yı silahlandıran ülkelerin, kendileri için devasa bir tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. Burada Stinger füzeleri ve roketatarlar var. Ukraynalı yetkililer, silahları hiçbir belge ve kayıt olmadan dağıtıyor."

Dışişleri bakanları toplantısı

Ukrayna heyetli ile ikili görüşme