Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde İslamlar ve Üzümlü bölgelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Öte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

Havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Andifli bölgesinde çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına başlandı.