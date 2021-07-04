HDP, Gergerlioğlu için 'adalet nöbeti' tutacak

HDP, AYM'nin verdiği ihlal kararına karşın tahliye edilmeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu için yarın Sincan Cezaevi önünde 'adalet nöbeti' tutacak.

Haber Merkezi

HDP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında hak ihlali kararı verdiği ancak tahliye edilmeyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için yarın saat 11.00’de Sincan Cezaevi önünde "adalet nöbeti" tutacağını duyurdu.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "AYM kararına rağmen rehin tutulan milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu için yarın saat 11:00’de Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbetindeyiz. AİHM ve AYM kararlarını uygulamayan darbecilere karşı her yerde mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

AYM, hakkında verilen 2,5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine giren Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da karara bağlamıştı. AYM, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetmişti.

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AYM'den HDP'li Gergerlioğlu kararı: Kişi hürriyeti hakkı ihlal edildi