Cumhur'un ortağı Erbakan'dan zam tepkisi: Bir an evvel vazgeçilmelidir

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı yeniden belirlendi. Benzin ve motorine litrede en az 5 lira zam resmileşti.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 lira, motorinden 2,05 lira ÖTV alınıyordu. Artış LPG'de ise 4 lira oldu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının, KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada zamlara tepki gösterdi.

Erbakan şu ifadelere yer verdi:

"KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışların ardından son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte "dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar" artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır. Bununla birlikte asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm olamamış ve ceplerdeki yangını söndürmemiştir.

‘Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir’

Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir."