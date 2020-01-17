Metal işçileri Pazar günü Gebze'de grev tarihini açıklayacak

Patron sendikası MESS ile metal işçilerini temsil eden sendikalar arasında toplu sözleşme aşamasının tıkanmasının ardından grev yaklaşıyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Pazar günü Gebze’de yapılacak mitingde işçilerin patrona son sözlerini söyleyeceklerini ve grev tarihini açıklayacaklarını belirtti. Serdaroğlu olası bir Anayasa’ya aykırı yasağı ise tanımayacaklarını ifade etti.

Metal işçileri bu haftasonu Gebze ve Bursa’da iki ayrı mitingde bir araya gelerek patron sendikası MESS’i son kez uyaracak.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze’de düzenleyeceği mitingde grev kararını ve tarihini ilan edecek.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile toplu sözleşme sürecini, işçilerin greve hazır olup olmadıklarını ve Pazar günkü mitingin önemini konuştuk.

Serdaroğlu, metal sektöründeki mücadeleden çıkan sonucun Türkiye işçi sınıfının tamamını etkileyeceğini belirterek, bunun sorumluluğu içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Serdaroğlu Anayasa’ya aykırı bir grev yasağını ise tanımayacaklarını vurguladı.

Sözleşmede son durum nedir? Pazartesi günü MESS'in sendikaları bir kez daha çağırdığını biliyoruz. Ne öngörüyorsunuz? Metal işçilerini tatmin edecek bir teklif gelecek mi?

Meseleyi çözecek bir teklif beklentimiz yok. Şu ana kadarki yaklaşımları öyle gözükmüyor. Masaya 3 yıllık (sözleşme) geldi, 3 yıl bizim kırmızı çizgimiz. Daha sonra esnek çalışma ve telafi çalışmasını, güvencesiz çalışmayı içeren birtakım maddeler önerdiler. Deneme süresiyle ilgili, kazanılmış haklara yönelik teklifleri, kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili teklifleri henüz daha masada. Bir kere bunları çekmeden bu işin çözülme şansı yok. Ayrıca ücretlerle ilgili 6’dan 2 puan yükseltti, 8’e çıktı. Pazartesi günü de bir iki puan daha çıkabilir diye düşünüyoruz. O da bizim kabul edebileceğimiz rakamlar değil. Yani şu anda meselenin bitirilmesine yönelik bir durum görmüyoruz biz.

Biz Pazar günü Gebze’de yapacağımız mitingde grev tarihini açıklayacağız. Yani grev kararını ve çıkacağımız günün açıklamasını yapacağız. O güne kadar MESS’ten görüşme teklifinin gelebileceğini tahmin ediyoruz. Belki ondan sonra MESS biraz daha işi ciddi görür ve yaklaşımlarını da ona göre yapar diye düşünüyoruz.

Şimdi tabii burada metal sektörü olarak tüm sektörlere yönelik bir etkileşim var. Olumlu ya da olumsuz ortaya çıkan her sonuç mutlaka diğer sektörleri etkileyecektir. Bizim şu anki sorumluluğumuz yalnızca sektörde kazanılmış hakları korumak, ücretleri yükseltmek değil bütün Türkiye işçi sınıfına yönelik hazırlanmış olan hak kayıplarını içeren saldırılara karşı da burada bir gedik açmamız. Bizim aslında mücadelelerimizden birisi bu. Sınıf kavgasının en derin yaşandığı sektör metal sektörüdür.

Ekonomiyi, ihracatı sırtlar, patronları uluslararası ve genel anlamda çok büyük patronlardır. Buradaki kavga çok çetin geçer ve diğer sektörleri de sonuçları itibarıyla etkiler. Bu nedenle biz bu doğrultuda sorumluluk içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. MESS’in de her türlü teklifini en ince ayrıntısına kadar bütün kurullarımızda tartışıyoruz. Gelecekle ilgili olası durumları hep gözönünde tutuyoruz.

'ANAYASAYA AYKIRI GREV YASAĞINI TANIMAYACAĞIZ'

Grev yasaklanırsa, yasağa rağmen greve çıkacağız diye açıkladınız.

Biz bu konuyla ilgili geçmişte, 2015 yılında açtığımız davada Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) hükümeti sendikamıza tazminat ödemeye mahkum ettik, Anayasa dışı bulundu.

Şimdi yapacakları bir erteleme adı altındaki yasaklama Anayasa’ya aykırı olacak. Biz onun için Anayasa’ya aykırı bir yasağı tanımayacağımızı söylüyoruz. Yani her dönem Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesine gerek yok ki. Anayasa Mahkemesi şu anda kararını vermiş, şu gerekçeyle grevi erteleyemezsiniz, bu nedenle yaptığınız iş Anayasa’ya aykırıdır demiş, bize 50 bin lira tazminat ödemek zorunda bırakmış hükümeti. Yaptığımız iş yasal olan bir yasağı tanımamak değil, yasal olmayan bir yasağı tanımamak. Onun için hükümetin böyle bir tavrı bizim açımızdan bir şeyi değiştirmez. Tabii söylüyoruz, buralardan medet umarak işi kaosa sokmak veyahut da sendikayı hizaya getirme gibi bir düşünceniz varsa bu aşamaları geçtik, bu saatten sonra artık bizim önümüzde bir engel teşkil etmez diye gereken şeyleri söylüyoruz.

'GREV KOMİTESİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR'

İşçiler greve hazır mı? Sendikanız hazır mı?

Biz her zaman greve hazırız. Şu anda zaten fabrikalarda grev komitesi eğitimleri devam ediyor. O arkadaşlarımız fabrikalarda grevi yürütecek insanlar. Ayrıca bölgelerde de toplantılar yapıyoruz. Mesela bugün İzmir’de toplantımız vardı, ben şu anda İzmir’deyim zaten. Bölge bölge dolaşarak hem kamuoyunu hem işçileri bilgilendiriyoruz ve kendilerini sürece hazır hale getirmeye çalışıyoruz. İşçiler hem maddi hem manevi olarak şu anki mücadeleye hazırlar. Ortaya çıkacak bütün saldırıları püskürtmeye de hazırlar. Bizim şu anda bir eksikliğimiz sözkonusu değil.

'İŞBİRLİĞİ İÇİNDE SÜRECİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Pazar günü yapacağınız miting hakkında ne söylemek istersiniz? Burada grev tarihini de açıklayacağınızı söylediniz. Nasıl bir katılım bekliyorsunuz?

Burada şöyle bir yöntem izliyoruz. Bütün metal sektörünü de yanlış yapmama doğrultusunda bir dayanışma içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Yani bir işbirliği içerisinde süreci götürmeye çalışıyoruz. Diğer sendikalarla biliyorsunuz İstanbul’da ortak toplantılar yaptık, çeşitli zamanlarda görüşmeler de yapıyoruz. Miting kararını da biz ortaklaşa aldık. Onlar Bursa’da yapacaklar, biz Gebze’de yapacağız. Onlar grev kararını açıkladılar ama uygulama tarihlerini belirtmediler. Biz Gebze’de son kez metal patronlarına gücümüzü kararlılığımızı binlerce işçiyle birlikte alana çıkarak göstereceğiz. Bursa’da da aynı tavır sergilecek. Biz orada hem grev kararımızı hem de uygulama tarihini açıklayacağız. Bu da tabii kamuoyu açısından bir beklentinin ortadan kaldırılmasını da gerçekleştirmiş olacak. Bu hukuk bizim açımızdan önemli. Hem metal işçilerinin fotoğrafının görülmesi anlamında hem de sürecin hangi noktalardan nereye evrileceği doğrultusunda bir netleşme açısından önemli bir miting olacak. Metal işçileri son kez patronları uyaracak. Fabrikalarda sürekli yapılan eylemlerde grev aşamasına gelindiğini de hissettirmeye çalışacak.