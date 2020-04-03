Koronavirüse karşı uyaran ABD askeri görevden alındı

ABD Donanması'nda görevli bir komutan, gemide koronavirüs salgınını durdurmak için daha güçlü önlemler alınmasını istemesinin ardından görevden alındı.

ABD Deniz Kuvvetleri, uçak gemisi Theodore Roosevelt’in komutanlığını yapan Kaptan Brett Crozier 5 bin kişilik mürettebatın koronavirüsten korunması için alınması gereken önlemleri sıraladığı mektubun sızmasının ardından perşembe günü ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Thomas Modly tarafından görevden alındı.

Kaptan mektubunun sızdırılmasından iki gün sonra görevden alınırken ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Modly konuya dair "Gemide çok karmaşık ve güvenli iletişim kanalları olmasına rağmen mektup güvenli olmayan, tasnif dışı bir e-mail ile yollanmış. Sadece komuta zincirindeki kişilere değil, aynı zamanda başka birçok kişiye gönderilmiş. Daha kötüsü ise asker ve asker ailelerinde, kaptan bunu yaptığından dolayı Donanma destek veriyormuş gibi bir algı oluştu. Halbuki durum bu değil. Komutanlık, kutsal bir güvene dayanıyor ve bu güven sürekli olarak kazanılması gereken bir şeydir" dedi.

MEKTUP KAYGIYA NEDEN OLUR DEDİLER, ASKERLER KADERLERİNE TERK EDİLDİ

Kendisinin ve Donanma Operasyonları komutanlarının uçak gemileri ile iletişim kanallarının her an açık olduğuna işaret eden Modly, kaptanın mektubunun askerler ve aileleri arasında bir tür kaygıya neden olduğunu ifade etti. Modly gemide şu anda 114 askerin koronavirüs salgınına yakalandığını doğruladı.

Theodore Roosevelt uçak gemisi, Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Gemideki vakaların artması üzerine kaptan Crozier, ABD Donanmasına mektup yollayarak, tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulunmuştu. 4 sayfalık mektubunda Kaptan Brett Crozier, gemide bulunan 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmişti. Crozier, tüm askerlerin karada karantinaya alınmasının önemini vurgulamıştı.