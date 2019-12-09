Bağdat'ta ABD güçlerine roketli saldırı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendi.

ABD güçleri ve Irak ordusuna ait askeri tesislerin yer aldığı belirtilen Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınına roketli saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, patlama seslerinin duyulmasının ardından sirenler aktif edildi.

Sputnik'in haberine göre, havaalanı çevresine en az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, olayın yaşandığı sırada kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü kaydetti.

Ayrıca saldırı nedeniyle bir Air France seferi de dahil olmak üzere uluslararası uçuşların kentin kuzeydoğusuna yönlendirildiği kaydedildi.

El Arabiya kanalı, saldırının ABD askerlerini hedef aldığını öne sürdü.

Irak makamları, geçen hafta Anbar vilayetinin batısında bulunan ve ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn'ul Esed Hava Üssü'ne 5 hava mermisinin düştüğünü bildirmişti.