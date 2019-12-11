Astana görüşmelerinde ABD’nin Suriye’deki varlığına odaklanıldı

Türkiye, İran ve Rusya’nın katılımıyla Suriye konulu 14. Garantörler toplantısı Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapıldı. Ortak bildiride üç ülke Suriye’nin petrol gelirlerine hukuk dışı olarak el konulmasından rahatsızlıklarını dile getirdi.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla yapıldı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Rusya heyeti başkanı Aleksandr Lavrentyev görüşmelerde ABD’nin Suriye’deki yasadışı askeri varlığına ve ülkenin petrollerine hukuk dışı bir biçimde el konulmasına odaklandıklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan ortak bildiride de "Garantör ülkeler, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerine hukuka aykırı olarak el konulmasından ve bunların kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi" denildi. Bildiride İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırıları da kınandı.

Lavrentyev düzenlediği basın toplantısında, uluslararası tarafların Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı. Rus diplomat ABD güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

'BEYAZ BARETLİLER PROVOKASYON HAZIRLIĞINDA'

Lavrentyev ayrıca “Beyaz Baretliler”in Suriye hükümetini suçlamak üzere yeni bir kimyasal provokasyon hazırlığında olduğunu ifade etti.

'DÖRTLÜ ZİRVEYE RUSYA DA KATILMALI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayındaki Türkiye ziyaretinde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu ele alabileceklerini belirten Lavrentyev, Şubat ayında Türkiye’de yapılacak Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin katılacağı Suriye konulu zirveye Rusya’nın henüz davet edilmediğini söyledi. Lavrentyev, “Rusya’nın katılımı olmadan zirve pek verimli olmayacaktır, böyle bir durumda görüşmeden olumlu bir sonuç beklemek çok da doğru değil” diye konuştu.

Görüşmelerde Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı ve Rusya heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti. Görüşmelere Suriye hükümeti ve “askeri muhalefeti”nden temsilciler de katıldı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ: AYRILIKÇI GÜNDEMLER REDDEDİLDİ

Türkiye Dışişleri’nden yapılan açıklamada tarafların, “Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddet”tikleri belirtildi. Toplantıda İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere sahadaki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşamanın da ele alındığı bildirilen Dışişleri açıklamasında “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtırası’nın tüm unsurlarıyla uygulanmasının Fırat’ın doğusunun istikrarlaştırılmasındaki önemini vurgulamışlardır” denildi.

İDLİB'DE 'SÜKUNET'İN TESİSİ

Ortak bildiride başta Eylül 2018 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat başta olmak üzere İdlib’deki “Gerilimi Azaltma Bölgesi” ile ilgili mutabakatın uygulanması ve Suriye’deki "terör örgütlerinin" tamamen ortadan kaldırılması gereği vurgulanırken Türkiye Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise “Tarafımızca, rejimin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır” ifadelerine yer verildi.