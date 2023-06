Naci Görür: Marmara'da beklenen depremin hasarı 11 ilin toplamından fazla olur

Bilim Akademisi Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı. 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, beklenen Maramara depreminin neden olacağı yıkıma karşı uyarıda bulundu.

'Fay zonlarına binalar yaparsanız ölürsünüz'

DHA'da yer alan habere göre, bir doğa olayı olan depremin insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.

'Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü'

Beklenilen Marmara depreminin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir. Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin, Anadolu yakasına göre daha kötü. Anadolu yakası zemin olarak daha iyi, ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz. Eğer siz denizden itibaren ilk 10 kilometrenin içerisindeyseniz özellikle Avrupa yakasında çok dikkatli olmanız lazım. Bu mesafe Asya yakasında biraz daha daraltılabilir" ifadelerini kullandı.