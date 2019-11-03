Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın gazeteden istifa ettiği öğrenildi.

Hürriyet'teki işten çıkarmaların ardından istifalar da sürüyor.

Gülse Birsel'in ardından Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın da gazeteden istifa ettiği öğrenildi. Arman'ın editörlüğünü yapan ve kendisi de işten çıkartılan İpek Özbey, sosyal medya hesabından Arman'ın istifasını duyurdu.

Özbey, "Yıllarca editörlüğünü yaptığım arkadaşım Ayşe Arman Hürriyet'ten istifa etti. Yolun açık olsun Ayşe..." diye yazdı.