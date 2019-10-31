Hürriyet'te işten çıkarmalar sürüyor

Dün onlarca gazeteciyi evlerine gönderdiği tebligatla işten çıkaran Hürriyet, bugün taktik değiştirerek gazetecileri İnsan Kaynakları Departmanı’na çağırarak işten çıkardı.

Hürriyet gazetesinde dün başlayan işten çıkarmalar bugün de devam ediyor.

Dün 40'ın üzerinde gazeteciyi evlerine gönderilen tebligatla işten çıkaran gazete, bu uygulamanın tepki çekmesi üzerine bugün ise gazetecileri İnsan Kaynakları Departmanı’na çağırarak işten çıkardı.

Odatv'de yer alan habere göre, işten çıkarılmak üzere çağrılan isimler arasında muhabir Arda Akın, otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, spor ve ekonomi servisinden Ceyhun Kuburlu, teknoloji muhabiri Ahmet Can Şit, muhabir Ece Emre, editör Deniz Türsen, editör Deniz Dallı, editör Levent Korkut ve Kelebek'ten Nigar Akar bulunuyor.

İŞTEN ÇIKARMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Gazetenin İstihbarat Şefi Mesude Erşan'ın da işine son verildi. Gazeteci Erşan, işten çıkarıldığı haberini Ankara'da röportaj yaparken öğrendi.

Hürriyet’in deneyimli editörleri, yazıişleri kadrosundan Doğaner Gönen ve Cenk Öz’ün de sistemleri kilitlendi. Onlar da işten çıkarıldıklarını bu şekilde öğrendi.

Kelebek ekinden Cansu Topçu geçen hafta hamilelik iznine çıkmıştı. Bugün ameliyathanedeyken, eşine işten çıkarıldığı bilgisi verildi.

Gruptan çıkarılan basın emekçilerinden biri dün soL’a yaptığı açıklamada ilk kez böyle bir işten çıkarma yöntemi gördüğünü söylemişti.

İşten çıkarmalara karşı yazar Gülse Birsel'in ardından müzik yazarı Naim Dilmener de gazeteden istifa etti.

SENDİKALI ÇALIŞANLAR ÇIKARILDI

İşten çıkarılanların tamamının Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye oldukları belirtilirken, toplu sözleşme yapmak için sendikanın yalnızca 20 üyeye daha ihtiyaç duyduğu, gazete yönetiminin bu nedenle sendikalı çalışanları işten çıkardığı da iddialar arasında. İşten çıkarılanların bugün TGS'de toplantı yaptıkları ve geniş çaplı bir kampanya hazırlığında oldukları öğrenildi.

BASIN-İŞ: AŞAĞILIK UYGULAMALARIN ZİRVESİ

DİSK Basın-İş Sendikası da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Basın-İş'ten yapılan açıklama toplu işten çıkarmaların basın tarihinin alışıldık uygulamalarından biri haline geldiği belirtilerek "Demirören grubunda yaşanan son işten çıkartma uygulaması her yönüyle bu aşağılık uygulamaların zirvesi oldu" denildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İnsanlar işten çıkartıldığını gazetede çalışırken evden gelen telefon ile, mesaisi tamamladıktan sonra çıkarken öğrendi. Demirören grubu basın sektörüne atıldığı günden bu yana kurumları önce insansızlaştırıp 'güvenli bölge' haline getiriyor ardından kapatıyor. İşten çıkartmalara sendikalaşma çalışmasının neden olduğu söylentisi yayıldı. Bu her zaman patronların sıkça başvurduğu ve hoşlandığı bir durum. Kendileri TUSİAD ve benzeri bir çok kurumda örgütlenmekten geri durmazlar. Ama çalışanların örgütlenmesine tahammül edemezler. Ancak unutmayalım kendilerinde bu gücü bulmalarının nedeni onların örgütlü çalışanların örgütsüz olması. İnsanca yaşamak ve çalışmak için tek yol örgütlenme. Tüm dostları gücünü haklarını savunacak emek örgütlerinde buluşmaya çağırıyoruz."