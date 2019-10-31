Gülse Birsel Hürriyet'ten istifa etti

Hürriyet gazetesinde dün çok sayıda gazeteci işten çıkarılırken, işten çıkarmalar sonrası gazetenin yazarı Gülse Birsel istifa ettiğini açıkladı.

Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesinde dün çok sayıda kişi işten çıkarıldı.

Gazetede konuşulanlara göre işten çıkarılanların sayısı henüz net değil ama yaklaşık 40 kişi olduğu belirtiliyor.

İşten çıkarmaların servis şeflerine ve insan kaynaklarına dahi bilgi verilmeden yapıldığı belirtiliyor. Gruptan çıkarılan basın emekçilerinden biri soL’a yaptığı açıklamada ilk kez grupta böyle bir işten çıkarma yöntemi izlendiğini gördüğünü söyledi.

Bu karara tepki gösteren gazetenin yazarı ve oyuncu Gülse Birsel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet’ten ayrıldığını açıkladı.

Birsel paylaşımında, “Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler” açıklamasında bulundu.