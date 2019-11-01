Demirören şimdi de gazete satmaya karar verdi: Görüşmeler başladı

Medyaya 2011 yılında Vatan ve Milliyet gazetelerini satın alarak giren, daha sonra da Doğan Medya'yı bünyesine katan Demirören, Vatan gazetesini kapattıktan sonra şimdi de Milliyet gazetesini satma kararı aldı.

Medya tarihinin en büyük satın alımıyla Doğan Medya'yı bünyesine katan Demirören Medya, medya dünyasına girdiği iki gazeteden biri olan Milliyet'i satma kararı aldı.

Medyaradar’ın haberine göre, 3N Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gülseven, Milliyet için Demirören ailesi ile görüşmelere başladı.

TV100’le medya dünyasına giren 3N Medya’nın yazılı medya ayağında da etkili bir güce sahip olmak istediği belirtiliyor.

HÜRRİYET'TE İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Milliyet gazetesinin satışı için görüşmeler yapan Demirören, Hürriyet gazetesinde ise çok sayıda gazeteciyi işten çıkarmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 40'ın üzerinde gazetecinin işten çıkarıldığı beliriliyor.