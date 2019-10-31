Vahap Munyar, Hürriyet’ten istifasını noter kanalıyla gönderdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar gazete yönetimine istifasını noter kanalıyla gönderdi. Hürriyet'teki toplu işten çıkarmalardan haberi olmadığı belirtilen Munyar'ın bu nedenle dün istifasını yazdığı öğrenilmişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifasını gazete yönetimine bugün noter aracılığıyla gönderdi. Munyar dün Hürriyet’teki toplu işten çıkarmalardan haberdar edilmediği için istifasını yazmış ancak edinilen bilgiye göre “yönetim sekreterliği”nden dün işe gelen kimse olmadığı için istifasını sunamamıştı.

Munyar’ın bugün istifasını gazete yönetimine noter kanalıyla gönderdiği öğrenildi. Vahap Munyar 22 Mayıs 2018'de Fikret Bila'nın yerine gazetenin genel yayın yönetmenliğine getirilmişti.

40’a yakın çalışan evlerine gönderilen tebligat aracılığıyla işten çıkarıldığını öğrenmişti. Çıkarılanların tamamının sendikalı olması Demirören grubunun amaçlarından birinin gazetede sendikanın toplu sözleşme yetkisi elde etmesini engellemek olduğu iddiasını da gündeme getirmişti.

