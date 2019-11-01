TKP: Gazeteciliğin en büyük sorunu örgütsüzlük

TKP’nin Sesi’nde bugün, en güvencesiz meslekler arasında yer alan gazeteciliğin sorunlarının başında örgütsüzlüğün yer aldığına dikkat çekilirken, emekçiler arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Hürriyet gazetesindeki keyfî işten çıkarmalarla gazetecilik mesleğindeki örgütsüzlük, sömürü düzeyi, emekçi düşmanlığı bir kere daha gözler önüne serildi.

İşsiz binlerce basın emekçisiyle birlikte yüzün üzerinde tutuklu gazeteci durumun vahametini ortaya koyuyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, gazeteciliğin en büyük sorununun örgütsüzlük olduğu vurgulanırken, emekçilerin arasındaki dayanışmanın artması gerektiği ifade edildi.

Programda, "Bugün gazetecilik maaşını alamayan gazeteciler, sigortasız çalıştırılan editörler, çalışma süresi belirsiz muhabirler demek. Sermayenin güç aygıtına dönüşmüş basın kuruluşlarında eksik olan ise örgütlenme. Basın emekçileri de örgütlenmeli, yan yana gelmeli" denildi.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-1-kasim-2019-cuma

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6Xzzjxlu7crceriivsEntA

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr