'Yeni Hürriyet'in başına geçecek uygun isim bulundu'

Hürriyet'te başlayan son tasfiye dalgasının ardından gazetenin yayın yönetmenliği için yine Ahmet Hakan'ın ismi konuşuluyor.

2016 yılında mailleri hacklenen dönemin Doğan Medya Ceosu Mehmet Ali Yalçındağ'ın Berat Albayrak üzerinden AKP'ye rapor sunduğu ortaya çıkmış, bu yazışmalarda Ahmet Hakan'a ilişkin bölümler tartışma konusu olmuştu.

'KEFİLİM' DEMİŞTİ

Berat Albayrak'a "Bildiğiniz gibi uzun zamandır Hürriyet gazetesinde yapılan hatalar, yanlışlar ve gazetedeki satış kaybı sebebiyle mevcut genel yayın müdürünün (Sedat Ergin’i kastediyor) değiştirilmesi gerektiği konusunda 2 aydır çalışmalar yapmaktayım. Sedat değiştiğinde kim olmalı ki ben kefil olayım diye ciddi bir araştırma yapmaktayım" diye rapor sunan Yalçındağ, şu ifadeleri kullanıyordu:

"Sonunda gördüm ki ben Ahmet’e kefil olabilirim. Benimle çok paralel düşünüyor. Ayrıca sadece size bağlı olursam çalışırım, Vuslat hanım müdahale ederse çalışamam diyor. Ben Ahmet ile bu işi yapabileceğimizi düşünüyorum. Düşünmekte fayda görüyorum.”

Bu yazışmaların ortaya çıkması sonrası Ahmet Hakan'ın Hürriyet hayali suya düşerken, oldukça başarısız bir performans sonucu görevden ayrılmak zorunda kalacağı Kanal D Haber'in başına geçmişti.

'ADIM GEÇİYOR AMA...'

Hürriyet gazetesinde yaşanan son tasfiye ve işten çıkarmalar sonrası gazetenin yeni yayın yönetmeninin Ahmet Hakan olacağı iddiaları bir kez daha gündeme gelirken, Odatv'de yer alan habere göre, Hakan yakın çevresine, "adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı” dedi.

Hakan'ın üç yılık bir gecikmeyle Hürriyet'in başına geçip geçmeyeceği merak konusu.