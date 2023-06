AKP usulü MB başkanı: Bir yanı Nakşibendi bir yanı kapitalist enternasyonal

Hafize Gaye Erkan. Biyografisine göre Malatya kökenli. Aslına bakılırsa bir Bağdat Caddesi çocuğu. ANAP’ın önde gelen isimlerinden Yusuf Bozkurt Özal'ın yeğeni Hüsnü Doğan ile kuzen. “Hafize” ilk adı da Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal'dan yadigâr. 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hafize Gaye Erkan'ın babası Elazığlı Makine Mühendisi Erol Erkan, annesi ise Matematikçi Gamze Erkan. Hafize Gaye, ailenin tek çocuğu. Ailenin hali vakti yerinde, Bağdat Caddesinde oturabilecek kadar bir gelire sahipler. Erol Erkan’ın amcasının oğlu Hüsnü Doğan Turgut, Korkut, Yusuf Bozkurt Özal kardeşler ile hala-dayı çocukları. Hafize Hanım'ın erkek kardeşi İsmail Doğan 1948 yılında ölünce, kardeşinin oğlu dört yaşındaki Hüsnü Doğan'ı annesi Hatice’nin ricası üzerine yanına almış. Hüsnü Doğan, iki yıl aile ile birlikte kalmış. Hüsnü Doğan'ın politik kariyeri aile ile çok iç içe geçmiş.

Özal Ailesi Malatya'nın Çırmıktılı-Yeşilyurt ilçesinin Ünlüoğulları ailesinden banka memuru Mehmet Sıddık Özal’dan geliyor. Mehmet Sıddık Beyin eşi Tunceli Çemişgezekli, ilkokul öğretmeni, Kürt kökenli Hafize Hanım. 1 Temmuz 1905 Çemişgezek Mezire Köyü doğumlu olduğu bilinen Hafize Sevgi Özal'ın köyünün asıl adı Tuma Mezire. Köydeki S. Kevork Kilisesi’nin bitişiğindeki bir oda okul olarak kullanılmış. 1900 tarihinde kilise restore edilirken bir odası ayrılıp okul yapılmış. Turgut Özal’ın ne zaman Kürt açılımı yapmaya niyetlense “Benim anneannem de Kürt’tü” demesi bundan. Hafize Hanım, Hasan Celal Güzel başta olmak üzere birçok ANAP’lının da öğretmenliğini yapmış.

3 bin 200 dolar cep harçlığıyla

Hafize Gaye Erkan üniversite sınavında Türkiye 26. Olmayı başarmış. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş. Boğaziçi Üniversitesi bitirme tezi NATO Helikopter Projesi. İncirlik üssünde meydana gelebilecek bir kriz anında hangi helikopterin hangi üsse nereye ineceğini en ince ayrıntısında kadar detaylandırmış. Tüpraş Rafinerisi’nin verimini artıracak bir bilgisayar destekli üretim projesi de var iddiaya göre. Erkan’a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi gelmiş bu çalışmaları üzerine. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullanmış. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'onursal doktora' bursu karşılığında, bir ev, ayda 3 bin 200 Dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip olmuş.

2014 yılında First Republic Bank'a katılmadan önce 9 yıl boyunca Goldman Sachs dahil birçok finans kuruluşunda çalışmış. ABD'deki mortgage krizinin ardından, Türkiye'deki TMSF'nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) ABD'deki karşılığı olan FDIC, 2009 yılında First Republic Bank'ın mali kontrolüne müdahale etmiş. Gaye Erkan, Başkan olarak atanmadan önce First Republic Bank'ta Kıdemli Başkan Yardımcısı, Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Riskten Sorumlu Eş Başkan ve Mevduattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış. First Republic Bank co-CEO’su olduğu döneme ait davanın dilekçesi 24 Nisan 2023’de verilmiş. First Republic Bank, bu sene iflas etmiş ve JP Morgan tarafından devralınmıştı. Hürriyet'in ABD Temsilcisi Razi Canikligil, "Merkez Bankası başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, suçlamasıyla toplu dava açıldı" bilgisini paylaşmıştı.

Finans kapitalin silahşörleri

Öylesine hızlı yükseldi ki 2016 yılında "Turk of America" dergisinin özel sayısında, San Francisco Silikon Vadisi'nden New York finans dünyasına, spordan sanata, film endüstrisinden mühendisliğe kadar ABD'deki en etkin 40 Türk genci sıralandı. Listenin ilk sırasında, aktif büyüklüğü 60 milyar dolar olan First Republic Bank'ın kıdemli üst düzey yöneticisi Hafize Gaye Erkan'a yer verildi. Mart 2022'de Fortune 500 firması, Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor. First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.

Hafize Gaye, Batur Biçer ile evli. Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra Boğaziçi’nden mezun. Çiftin “Aslan Selim” adında 9 aylık bir oğlu var. Batur Biçer ve Hafize Gaye Erkan'ın beraberliklerinin başlangıcı ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanıyor. 2005 yılında ABD'de Princeton Üniversitesi'nde finans mühendisliği konusunda doktora yapan Batur Biçer, Barclays Capital, Goldman Sachs ve Citigroup'da başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. Şu anda, Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevinde.

İlk Hafize Zait Kotku’nun müridiydi

Turgut Özal'ın Başbakanlığı sırasında vefat eden annesi Hafize Özal da, Bakanlar Kurulu izni ve yine dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in onayı ile aynı cami avlusunda toprağa verildi. Özal ailesinin Süleymaniye Camii'ne gömülme isteğinin ardında Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zait Kotku'nun da kabrinin burada bulunması var. Müridler için şeyhin yanına gömülmek büyük bir onur. Dönemin SHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, bu karar üzerine Danıştay'a itirazda bulunmuştu. Yasaya göre, Bakanlar Kurulu'nun, bir kimsenin genel mezarlıklar dışında bir yere defnine izin verebilmesi için, ‘‘O kişinin ülkeye olağanüstü hizmetler yapmış bir kişi olması’’ gerektiğini dile getiren Keskin, 1988 yılında Danıştay'a başvurarak Hafize Hanım'ın ‘‘Yasada belirtilen ülkeye olağanüstü hizmet yapmış nitelikte birisi olmadığı’’ gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve mezarın taşınmasını talep etmişti. Keskin'in başvurusu iki yıl sonra ‘‘Dava açma ehliyeti olmadığı’’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Yani yeni Merkez Bankası Başkanı'nın bir yanında tarikat bağları var. Öbür yanı ise “kapitalist enternasyonal”e dayanıyor. Adını Nakşibendi şeyhinden alan Hafize Gaye aynı zamanda CFR (Council on Foreign Relations) üyesi. CFR, ABD merkezli Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı ve çok sayıda sermaye tabanlı vakıf tarafından fonlanıyor. Dev şirketlerle siyasetçileri bir araya getiren CFR, içinden ABD başkanları, bakanlar ve CIA yöneticileri çıkardı. CFR’nin üyeleri arasında ABD Başkanı Joe Biden, iş adamları Henry Ford, David Rockefeller, Gianni Agnelli, Eduard Şevardnadze, Mihail Gorbaçov, Madeleine Albright ve Rahmi Koç gibi isimler var.

Yusuf Bozkurt Özal ölünce özel izinle Süleymaniye Camii avlusuna defnedildi. Bu avluya gömülen ilk kişi Nakşi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku’ydu. Kotku avluya 12 Eylül döneminde ve Kenan Evren'in izniyle defnedilmişti.