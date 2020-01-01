ABD'ye göre Irak’taki konsolosluk protestosu eylemcilerin değil, ‘teröristlerin’ işi

Irak’ta ABD Büyükelçiliği’nin önünde düzenlenen eylemin faili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından ‘teröristler’ olarak açıklandı. ABD, Irak'ta halkın yoksulluk ve temel hizmetlere ulaşım sorunları üzerinden başlattığı eylemlerin İran karşıtı bir konum almasını teşvik ediyor. Pompeo, ABD elçiliğine dönük eylem sonrasında iyi eylemci - kötü eylemci ayrımı yapmayı tercih etti.

Iraklıların ABD Büyükelçiliği’nin önünde düzenledikleri eylemin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, elçiliğin önündeki eylemin “teröristler” tarafından düzenlendiğini söyledi. Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’nin önünde toplanan halka yönelik Pompeo “Bugün ABD Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleşen saldırı, Ekim ayından beri sokaklara çıkan Iraklı protestocuların İran rejimi tarafından ihraç edilen yolsuzluğuna son vermek için meşru çabalarıyla karıştırılmamalıdır.” dedi ve eylemlerden Haşdi Şabi yöneticisi Ebu Mehdi el Mühendis ve Kais el Hazali’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Today’s attack against the U.S. Embassy should not be confused with the legitimate efforts of the Iraqi protestors who have been in the streets since October working for the people of Iraq to end the corruption exported there by the Iranian regime. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den senatör Lindsey Graham'sa Iraklı eylemcilere yönelik şöyle bir tavsiyede bulundu:

Iraklı müttefiklerimize: ABD-Irak ilişkisinin sizin için anlamlı ve korunmaya değer olduğu konusunda Amerikan halkını ikna etme anınız geldi. Amerikalı personelimizi koruyun. Pişman olmayacaksınız.

Geçtiğimiz gün ABD’nin Irak’ı bombalaması üzerine Iraklılar 31 Aralık günü Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’nin önünde bir eylem düzenlemişti. Havanın kararmasının ardından, protestocular büyükelçiliğin yakınında çadırlar kurarak nöbete başladı. ABD'nin Irak ordusu içinde yer alan Ketaib Hizbullah'ın üslerine yönelik hava saldırılarında 25 kişi ölmüş, en az 51 kişi yaralanmıştı.

TRUMP IRAK’TAKİ EYLEMDEN DOLAYI İRAN’I TEHDİT ETTİ: BEDEL ÖDEYECEKLER

ABD Başkanı Donald Trump dün gerçekeşen eylemden dolayı İran'ı yaptırımlarla tehdit etti ve Bağdat'taki eylemde bir ölüm veya yıkımdan İran’ı sorumlu tutulacaklarını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından, "İran tesislerimizin herhangi birinde kaybedilen hayatlardan veya meydana gelen hasarlardan tamamen sorumlu tutulacak." ve "Çok BÜYÜK BİR BEDEL ödeyecekler! Bu bir Uyarı değil, bir Tehdit." mesajlarını paylaştı.

Ve daha sonra salı günü, Mar-a-Lago'da bir Yeni Yıl Arifesi galasına girerken gazetecilerle konuşan Trump, savaş istemediğini iddia etti ve savaş çıkarsa İran’ın çok uzun süre direnemeyeceğini öne sürdü.

"Bunun İran için iyi bir fikir olacağını sanmıyorum," diyen Trump, daha sonra potansiyel bir çatışmanın "çok hızlı gideceğini" de sözlerine ekledi.

TRUMP IRAK’A ‘ÖLÜMCÜL TEHCİZATLI SAVAŞÇILARINI’ YOLLUYORMUŞ

Pentagon, Bağdat'a ilave Deniz Kuvvetleri gönderileceğini ve büyükelçilik krizine yanıt olarak Orta Doğu'ya daha fazla birlik kaydırılacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’ta eylemcilerin ABD’yi Protesto etmesi üzerine ilk başta 750 askeri, ve daha sonrasında daha fazlasını önümüzdeki günlerde Bağdat’ta konuşlandıracağını söyledi.

Trump’sa sosyal medya hesabı üzerinden asker konuşlandırma üzerine şunu söyledi:

"Irak'taki ABD Büyükelçiliği GÜVENDE! Saatler geçti, dünyanın en ölümcül askeri teçhizatıyla donatılmış büyük Savaşçılarımızın birçoğu hemen oraya yollandı."

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

ABD’NİN IRAK EYLEMLERİNE İLGİSİ

Irak’ta 2019’un Ekim ayında ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluktan kaynaklı hükümet karşıtı eylemler başlamıştı. ABD başta eylemlere tepki göstermezken İran’ın Irak Hükümeti’ni açıkça desteklemeye başlaması üzerine Irak Hükümeti'ne karşıtı bir konum aldı.

Irak’ta İran yanlısı hükümete yönelik bir rejim değişikliğini destekleyen ABD, hükümet karşıtı eylemlerin başlamasının ardından Iraklı yöneticilere yaptırımlar düzenlemeye başladı. Eylemler esnasında ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu “Yeşil Bölge” birkaç defa hedef alınsa da Trump yönetimi bu konuda sessiz kaldı. Irak’taki eylemlerin İran konsolosluklarını ve işletmelerini hedef almaya başlaması üzerineyse ABD eylemlerin yanında açık tutum almaya başladı.

ABD, Irak eylemlerine yönelik tutumunu korurken doğrudan ABD karşıtı bir eylemin gerçekleşmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ağzından bazı şeyleri açığa kavuşturmak istedi; Irak’ta eylemler İran destekli hükümeti karşısına aldıkça iyi, ancak ABD’nin ülkeyi işgalini ve bombalamasını hedef alırsa ‘teröristler’ tarafından organize edilen ayrı vakalar olarak tanımlanıyor.