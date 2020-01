ABD'ye göre Irak’taki konsolosluk protestosu eylemcilerin değil, ‘teröristlerin’ işi

Iraklıların ABD Büyükelçiliği’nin önünde düzenledikleri eylemin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, elçiliğin önündeki eylemin “teröristler” tarafından düzenlendiğini söyledi. Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’nin önünde toplanan halka yönelik Pompeo “Bugün ABD Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleşen saldırı, Ekim ayından beri sokaklara çıkan Iraklı protestocuların İran rejimi tarafından ihraç edilen yolsuzluğuna son vermek için meşru çabalarıyla karıştırılmamalıdır.” dedi ve eylemlerden Haşdi Şabi yöneticisi Ebu Mehdi el Mühendis ve Kais el Hazali’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

