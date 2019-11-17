Bağdat’ta ABD Konsolosluğu’nun bulunduğu ‘Yeşil Bölge’ye roket düştü

Irak’ın başkentinde eylemler devam ederken ABD askerlerinin konuşlandığı ve girişin yasak olduğu ‘Yeşil Bölge’ye roket atıldı.

Reuters'ın haberine göre, bugün, ABD elçiliği ve hükümet tesislerine ev sahipliği yapan Bağdat'ın ‘Yeşil Bölge’si, roket saldırısında hedef alındı. İki polis kaynağı haber ajansına, saldırının ciddi hasar veya zayiatla sonuçlanmadığını söyledi. Irak’ın başkentinde eylemler başladığından beri ABD konsolosluğunun bulunduğu bölgeye birden fazla saldırı düzenlendi.

Yeşil bölge geçtiğimiz günlerde 30 Ekim'de düzenlenen ve iki büyük roketin ABD Büyükelçiliği'nin kapılarına sadece 50 metre mesafe uzağına düştüğü bir saldırının hedefi olmuştu.

Saldırı bir Irak güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Uluslararası Bölge olarak da bilinen bölge, 2003 ABD’nin Irak İşgali’nden beri yurttaşların girişine kapalı.

Irak’taki eylemlerde şu ana kadar 300'den fazla insanın öldü ve binlerce kişinin yaralandı.