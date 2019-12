ABD’den Iraklı yetkililere yaptırım

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, bugün yaptığı açıklamada Irak'taki eylemlere hükümetin müdahalesini kınayarak, protestoculara yönelik "hak ihlallerine göz yummayacaklarını" söyledi.

Irak'taki gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü oturum yapılacağını kaydeden Craft, İran'ı, Irak'ın yeni hükümet oluşturma sürecine müdahale etmekle suçlayarak, reformların Irak anayasasına geçirilmesini istedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, açıklamasında ayrıca yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle aralarında Haşdi Şabi komutanlarının yer aldığı 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırımların, Asaib Ehli'l Hak örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve Haşdi Şabi Emniyet Müdürü, 'Ebu Zeyneb' lakabıyla tanılan Hüseyin Falih'i kapsadığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da sosyal medya hesabından “Bugün, ülkenin kamu servetini çalıp barışçıl protestocuları hedef alan yozlaşmış Iraklıları cezalandırmak için yasal makamlarımızı kullanma sözünü yerine getirmek için harekete geçiyoruz. Siyasi liderler ve hükümet yetkilileri önce Irak'ı düşünmeli” paylaşımında bulundu.

